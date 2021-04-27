Tatlısu yolunda feci kaza: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Geçitkale – Tatlısu Anayolu Çınarlı Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada 23 yaşındaki Alkan Bey hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 27.4.2021 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Geçitkale – Tatlısu Anayolu Çınarlı Kavşağı yakınlarında, Geçitkale’de sakin Alkan BEY (E-23), yönetimindeki KV 914 plakalı araç ile Geçitkale istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkıp trafik bilgilendirme levhasına çarpıp takla atmıştır.
Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.