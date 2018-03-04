Tatlısu Ot Kültür Festivali bugün başlıyor

Tatlısu Belediyesi’nin düzenlediği 3. Tatlısu Ot Kültür Festivali, bugün gerçekleştiriliyor.

Köy meydanında yer alacak Festival, saat 10.00’da başlayacak.

Gün boyunca devam edecek festivalde stantlar, Kıbrıs kültürüne özgü yiyecekler, ot çeşitleri, canlı imalatlar, festivalin ana teması olacak.

Kurtalan Ekspres’in de yer alacağı festivalde, Kuzey Kıbrıs’tan müzisyenler de olacak.

Festivalde ayrıca canlı soğuk heykeller, halk dansları, leylek ayaklı uzun adamlar, jonglör, illüzyon, kukla şov, Dr. Arif Albayrak & Mustafa Tozakı şiir müzik düeti ve Grup Baria’nın yer alacağı festivalde, Mustafa Tozakı kalemi ile gün boyunca ücretsiz portre ve karikatür çizimi gerçekleştirecek.