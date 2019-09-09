Tatlısu offroad’a doydu

2019 KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışı Tatlısu’da “Hüdan Kardeşler Anı Offroad Sprint Yarışı” adıyla yapıldı

MUSA VE RAMADAN LİDER BİTİRDİ: Otomobil kategorisini Hüdan Racing Team’den Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi kazandı. İkincilikte Baştaşlar Racing Team’den Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi yer alırken, SRC Racing Team’den Göksel Macila-Halil Mulla ikilisi deüçüncü oldu

Kyrenia Offroad Derneğinin 2019 sezonu içerisinde Ralli-Raid organizasyonlarının yanı sıra organize etmeyi planladığı Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışı geçtiğimiz gün Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde Tatlısu’da yapıldı. Kulübün merhum iki üyesi Veleddin ve Yusuf Hüdan anısına “Hüdan Kardeşler Offroad Ralli Sprint” adıyla yapılan yarışın sponsorluğunuise Tatlısu Belediyesi üstlendi. Böylece yarış, 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Harnup Festivali kapsamında yapıldı. Yaklaşık 4 kilometre 600 metrelik tek etabın biri antrenman olmak üzere toplam 4 kez geçilmesiyle yapılan yarışta 17 ekip mücadele etti. Merhum iki üye Veleddin ve Yusuf Hüdan anısına kurulan Hüdan Racing Team ekiplerinin damgasını vurduğu yarışta Otomobil kategorisini Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi kazandı. İkinci Baştaşlar Racing Team’den Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi yer alırken, SRC Racing Team’den Göksel Macila-Halil Mulla ikilisi üçüncü oldu. Podyumu sadece saniyenin 5’te biri farkla kaçıran Hüda Hüdan-Hasan Reyhan ikilisi genel klasmanda dördüncü oldular fakat Sınıf T1’in zirvesinde yer almayı başardılar. Yarışın SSV kategorisinde ise Can-Am Maverick UTV ile yarışan Edim Macila-Güner Şevketoğlu ikilisi ilk sırada yer aldı. Onları bir diğer UTV ile Ahmet Kofalı-Buğur Kambillili ikilisi takip etti. PolarisScrambler ATV ile yarışan Sona Singh ise SSV kategorisini üçüncü tamamladı. Otomobil kategorisinde, yine Hüdan Racing Team’den Görkem Eren-Ahmet Türcan ikilisi beşinci olurken T1’in ikincisi oldular. T1’de podyumu Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi tamamladı. T2’de Göksel Macila-Halil Mulla ikilisini SRC Racing Team’den Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi ve Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi sırasıyla takip eden ekiplerdi. Sınıf T3’te ise genel klasman ilk ikisinde de yer alan Ersoy-Kıral ekibi ile Baştaş-Koyuncu ikilisini Zubi Racing Team’den Soyer Arseven-Yusuf Tayfur ikilisi takip etti. Yarışın ardından festival alanında yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçam, Belediye meclis üyeleri ve misafir belediye başkanları Hızır Güngör, Turgut Babaoğlu ile Metin Oral takdim etti.

Otomobil Kategorisi Genel Klasman Dereceleri:

Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece

1.Hüdan Racing Team Musa Ersoy Ramadan Kıral Land Rover Tomcat T3 15:17.9

2.Baştaşlar Racing Team AhmetBaştaş DoğaKoyuncu Land Rover Tomcat T3 15:34.7

3.SRC Racing Team Göksel Macila HalilMulla Mitsubishi PajeroEvo T2 15:47.5

4.Hüdan Racing Team Hüda Hüdan HasanReyhan Suzuki Vitara T1 15:47.7

5.Hüdan Racing Team GörkemEren Ahmet Türcan Suzuki Vitara T1 15:48.4

6.Zubi Racing Team SoyerArseven Yusuf Tayfur Mitsubishi PajeroEvo T3 15:50.3

7.Zubi Racing Team NiyaziBedel HasanGüney Land Rover Discovery T3 15:54.7

8.SRC Racing Team HalimKahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T2 16:16.7

9.Baştaşlar Racing Team ArgunÇağıl HarunÇakır Land Rover Tomcat T3 16:22.0

– Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı Suzuki Vitara T2 16:54.1

11.Hüdan Racing Team HilmiÇelebioğlu DenizcanErpolat Mitsubishi PajeroEvo T2 16:55.1

12.Hüdan Racing Team Burak Emingil Emin Emingil Suzuki X90 T1 17:05.8

13.Zubi Racing Team Zühtü Cumalıgil EraslanErgün Nissan Patrol T3 17:24.8

14.Hüdan Racing Team AhmetÇelebioğlu OnurÇakmak Mitsubishi Pajero T3 18:59.3

15.SRC Racing Team Bereket Bereketli AhmetAlasya Mitsubishi P Evo T2 Start Almadı

16.SRC Racing Team Sander Kahvecil EserSulo Land Rover Tomcat T3 Start Almadı

17.Baştaşlar Racing Team GökberkÇağıl – Suzuki Vitara T1 Start Almadı

SSV Kategorisi Genel Klasman Dereceleri:

Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Toplam

1.Edim Macila Güner Şevketoğlu Can-Am Maverick X3 SSV1 14:01.9

2.Ahmet Kofalı BuğurKambillili Can-Am Maverick X3 SSV1 14:26.8

3.Sona Singh – Polaris Scra XP 1000 SSV2 14:58.2

4.Mustafa Çelikden Warren Morgan Can-Am Maverick X3 SSV1 Start Alamadı