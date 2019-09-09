Spor

Tatlısu offroad’a doydu

9 Eylül 2019

2019 KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışı Tatlısu’da “Hüdan Kardeşler Anı Offroad Sprint Yarışı” adıyla yapıldı

MUSA VE RAMADAN LİDER BİTİRDİ: Otomobil kategorisini Hüdan Racing Team’den Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi kazandı. İkincilikte Baştaşlar Racing Team’den Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi yer alırken, SRC Racing Team’den Göksel Macila-Halil Mulla ikilisi deüçüncü oldu

 

Kyrenia Offroad Derneğinin 2019 sezonu içerisinde Ralli-Raid organizasyonlarının yanı sıra organize etmeyi planladığı Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışı geçtiğimiz gün Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde Tatlısu’da yapıldı. Kulübün merhum iki üyesi Veleddin ve Yusuf Hüdan anısına “Hüdan Kardeşler Offroad Ralli Sprint” adıyla yapılan yarışın sponsorluğunuise Tatlısu Belediyesi üstlendi. Böylece yarış, 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Harnup Festivali kapsamında yapıldı. Yaklaşık 4 kilometre 600 metrelik tek etabın biri antrenman olmak üzere toplam 4 kez geçilmesiyle yapılan yarışta 17 ekip mücadele etti. Merhum iki üye Veleddin ve Yusuf Hüdan anısına kurulan Hüdan Racing Team ekiplerinin damgasını vurduğu yarışta Otomobil kategorisini Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi kazandı. İkinci Baştaşlar Racing Team’den Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi yer alırken, SRC Racing Team’den Göksel Macila-Halil Mulla ikilisi üçüncü oldu. Podyumu sadece saniyenin 5’te biri farkla kaçıran Hüda Hüdan-Hasan Reyhan ikilisi genel klasmanda dördüncü oldular fakat Sınıf T1’in zirvesinde yer almayı başardılar. Yarışın SSV kategorisinde ise Can-Am Maverick UTV ile yarışan Edim Macila-Güner Şevketoğlu ikilisi ilk sırada yer aldı. Onları bir diğer UTV ile Ahmet Kofalı-Buğur Kambillili ikilisi takip etti. PolarisScrambler ATV ile yarışan Sona Singh ise SSV kategorisini üçüncü tamamladı. Otomobil kategorisinde, yine Hüdan Racing Team’den Görkem Eren-Ahmet Türcan ikilisi beşinci olurken T1’in ikincisi oldular. T1’de podyumu Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi tamamladı. T2’de Göksel Macila-Halil Mulla ikilisini SRC Racing Team’den Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi ve Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi sırasıyla takip eden ekiplerdi. Sınıf T3’te ise genel klasman ilk ikisinde de yer alan Ersoy-Kıral ekibi ile Baştaş-Koyuncu ikilisini Zubi Racing Team’den Soyer Arseven-Yusuf Tayfur ikilisi takip etti. Yarışın ardından festival alanında yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçam, Belediye meclis üyeleri ve misafir belediye başkanları Hızır Güngör, Turgut Babaoğlu ile Metin Oral takdim etti.

 

Otomobil Kategorisi Genel Klasman Dereceleri:

 Takım                                                   Pilot                       Co-Pilot                 Araç                                       Sınıf        Derece

1.Hüdan Racing Team                        Musa Ersoy           Ramadan Kıral      Land Rover Tomcat             T3           15:17.9

2.Baştaşlar Racing Team                     AhmetBaştaş        DoğaKoyuncu       Land Rover Tomcat             T3           15:34.7

3.SRC Racing Team                             Göksel Macila       HalilMulla              Mitsubishi PajeroEvo          T2           15:47.5

4.Hüdan Racing Team                        Hüda Hüdan         HasanReyhan       Suzuki Vitara                         T1           15:47.7

5.Hüdan Racing Team                        GörkemEren         Ahmet Türcan      Suzuki Vitara                         T1           15:48.4

6.Zubi Racing Team                            SoyerArseven      Yusuf Tayfur         Mitsubishi PajeroEvo          T3           15:50.3

7.Zubi Racing Team                            NiyaziBedel           HasanGüney         Land Rover Discovery        T3           15:54.7

8.SRC Racing Team                             HalimKahveciler  Ramadan Uzun     Nissan Patrol                        T2           16:16.7

9.Baştaşlar Racing Team                     ArgunÇağıl            HarunÇakır           Land Rover Tomcat             T3           16:22.0

  1. – Ahmet Esendağlı  Veli Esendağlı       Suzuki Vitara                         T2           16:54.1

11.Hüdan Racing Team                      HilmiÇelebioğlu   DenizcanErpolat  Mitsubishi PajeroEvo          T2           16:55.1

12.Hüdan Racing Team                      Burak Emingil       Emin Emingil         Suzuki X90                            T1           17:05.8

13.Zubi Racing Team                          Zühtü Cumalıgil    EraslanErgün        Nissan Patrol                        T3           17:24.8

14.Hüdan Racing Team                      AhmetÇelebioğlu                OnurÇakmak        Mitsubishi Pajero                                T3           18:59.3

15.SRC Racing Team                           Bereket Bereketli               AhmetAlasya        Mitsubishi P Evo                  T2           Start Almadı

16.SRC Racing Team                           Sander Kahvecil   EserSulo                                Land Rover Tomcat             T3           Start Almadı

17.Baştaşlar Racing Team                  GökberkÇağıl                        –              Suzuki Vitara                         T1           Start Almadı

 

 

 

SSV Kategorisi Genel Klasman Dereceleri:

 Pilot                                      Co-Pilot                 Araç                                       Sınıf        Toplam

1.Edim Macila                      Güner Şevketoğlu               Can-Am Maverick X3          SSV1       14:01.9

2.Ahmet Kofalı                     BuğurKambillili                    Can-Am Maverick X3          SSV1       14:26.8

3.Sona Singh                        –                                              Polaris Scra XP 1000          SSV2       14:58.2

4.Mustafa Çelikden             Warren Morgan  Can-Am Maverick X3          SSV1       Start Alamadı

 

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