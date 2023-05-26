Tatlısu - Geçitkale anayolunda korkutan kaza - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mayıs 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Tatlısu – Geçitkale anayolunda korkutan kaza

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Muhammet Ekrem

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 17.30 sıralarında, Tatlısu – Geçitkale Anayolu üzerinde, Muhammet Ekrem (E-40), yönetimindeki SJ 053 plakalı su dolu tanker ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada üç yol mevkiine geldiğinde, araç tekerleğinin üzerinden kaçması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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Tags:kazaKKTCMuhammet Ekrem
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