Microsoft Başkanı Smith yapay zekanın en endişe verici yönünü açıkladı

Yapay zekanın tehlikeleriyle ilgili tartışmalara Microsoft Başkanı Brad Smith de katıldı. Smith, ABD’nin başkenti Washington’daki Planet World adlı müzede yaptığı konuşmada yapay zekanın en endişe verici yönünün deepfake olduğunu söyledi.

Türkçede “derin sahte” anlamına gelen deepfake kabaca birinin yüzünü dijital olarak başka birinin vücuduna monte edip elde ettiğiniz görüntüyü istediğiniz gibi kullanmanıza olanak tanıyan bir teknoloji. Kısacası internetten kolayca ulaşılabilen algoritmalar sayesinde A kişisinin yüzü B kişisine montajlanabiliyor.

Smith bir fotoğrafın ya da videonun yapay zekayla üretildiği durumlarda herkesin bunu bilebilmesi için eylem çağrısı yaptı:

Deepfake’le ilgili sorunları ele almamız gerekiyor. Yabancı siber etki operasyonlarının çoğuna dair endişelerimizi özellikle ele almamız gerekiyor. Rus hükümeti, Çinliler ve İranlılar bu tür faaliyetleri halihazırda gerçekleştiriyor. Microsoft Başkanı, içeriklerin halkı aldatmak ya da dolandırmak için yapay zeka kullanılarak değiştirilmesine karşı önlem alınması gerektiğini savundu. Smith, yapay zeka ürünlerine lisans verilmesini ve bu lisansların siber ya da ulusal güvenlik tehditlerine karşı koruma yükümlülükleri taşımasını tavsiye etti: Bu modellerin çalınmamasını veya ülkenin ihracat kontrol gerekliliklerini ihlal edecek şekillerde kullanılmamasını sağlamak için yeni nesil ihracat kontrollerine, en azından sahip olduğumuz ihracat kontrollerinin geliştirilmesine ihtiyacımız olacak. OpenAI CEO’su da uyarmıştı Microsoft’un işbirliği yaptığı OpenAI’ın CEO’su Sam Altman da 16 Mayıs’ta ABD Kongresi’nde yapılan bir oturumda, yapay zeka destekli seçim müdahalesine dair korkularını dile getirerek, oylamanın güvenilirliğini korumak için teknolojinin düzenlemeye tabi tutulması gerektiğini söylemişti. ABD Senatosu Adalet Komisyonu’na bağlı Gizlilik, Teknoloji ve Hukuk Alt Komitesi’ne konuşan Altman, kendi şirketinin ChatGPT’si gibi yapay zeka sohbet botlarının “önemli bir endişe kaynağı” olduğunu belirtmişti. Seçimler ve yapay zeka hakkında “Bu konuda tedirginim” diyen Altman, kurallara ve yönergelere ihtiyaç duyulduğunu eklemişti. Independent Türkçe, Reuters, Mint Derleyen: Uğurcan Yıldız