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Tatar:Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni korumak ve yaşatmak en büyük görevimiz

15 Nisan 2021
ersin tatar





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 450. kuruluş yıl dönümü ve Kıbrıs Türk halkına devredilişinin 65. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.  “Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin korunacağını ve yaşatılacağını belirten” Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle dedi;

“Kıbrıs’ta Türk varlığının  teminatı ve en önemli  simgelerinden biri olan  Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 450. kuruluş yıldönümüne ulaşmış bulunuyoruz. Kıbrıs’ın 1571 yılında fethinden hemen sonra kurulmuş olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Kıbrıs’a Türklük mührü vurulurken, halkımızın sosyal ve ekonomik alanlarda kalkınması ile iyilik, yardımlaşma ve dayanışmanın gelişip, kökleşmesinin de ilk adımları atılmıştır. Atalarımız mallarını  vakfederken, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, daha da güçlenerek bugünlere ulaşmıştır.

İngiliz Sömürge Yönetimi’nin 1878 yılında başlaması ile birlikte  Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin en değerleri  mülkleri  haksız ve yasa dışı şekilde Rumlara devredilirken, 1914  yılında da Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yönetimine  el konuldu.  Halkımız o günden itibaren de   Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni geri alabilmek için büyük bir mücadele başlattı.

Özgürlük ve bağımsızlık liderlerimizden Dr. Fazıl Küçük’ün önderliğinde başlatılan ve yıllarca devam eden mücadele sonrasında Kıbrıs Vakıflar İdaresi  15 Nisan 1956 tarihinde Kıbrıs Türk halkına devredildi. Bugün de bu büyük zaferin  65. yıldönümünü kutluyoruz.

İyilik, yardımlaşma ve dayanışma ilkeleri ile hareket eden ve bu ilkeleri yaşatan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin çalışmalarını, vakıf mallarına sahip çıkmalarını, halka faydalı şekilde kullanmalarını  takdirle izlemekteyim. Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni korumak ve yaşatmak en büyük görevlerimizden biridir. Bu konuda da hassasiyetimi bir kez daha belirtirim.

Kıbrıs’ta Türk varlığının en önemli kurumlarından olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 450. ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, Kıbrıs Türk halkına devredilişinin 65. yıldönümünü kutlarken, kuruluşunda ve halkımıza devredilmesinde  fedakarlıkları ve hizmetleri bulunanları  saygı ve rahmetle anıyorum.”

 





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15 Nisan 2021


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