Tatar:Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni korumak ve yaşatmak en büyük görevimiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 450. kuruluş yıl dönümü ve Kıbrıs Türk halkına devredilişinin 65. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. “Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin korunacağını ve yaşatılacağını belirten” Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle dedi;

“Kıbrıs’ta Türk varlığının teminatı ve en önemli simgelerinden biri olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 450. kuruluş yıldönümüne ulaşmış bulunuyoruz. Kıbrıs’ın 1571 yılında fethinden hemen sonra kurulmuş olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Kıbrıs’a Türklük mührü vurulurken, halkımızın sosyal ve ekonomik alanlarda kalkınması ile iyilik, yardımlaşma ve dayanışmanın gelişip, kökleşmesinin de ilk adımları atılmıştır. Atalarımız mallarını vakfederken, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, daha da güçlenerek bugünlere ulaşmıştır.

İngiliz Sömürge Yönetimi’nin 1878 yılında başlaması ile birlikte Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin en değerleri mülkleri haksız ve yasa dışı şekilde Rumlara devredilirken, 1914 yılında da Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yönetimine el konuldu. Halkımız o günden itibaren de Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni geri alabilmek için büyük bir mücadele başlattı.

Özgürlük ve bağımsızlık liderlerimizden Dr. Fazıl Küçük’ün önderliğinde başlatılan ve yıllarca devam eden mücadele sonrasında Kıbrıs Vakıflar İdaresi 15 Nisan 1956 tarihinde Kıbrıs Türk halkına devredildi. Bugün de bu büyük zaferin 65. yıldönümünü kutluyoruz.

İyilik, yardımlaşma ve dayanışma ilkeleri ile hareket eden ve bu ilkeleri yaşatan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin çalışmalarını, vakıf mallarına sahip çıkmalarını, halka faydalı şekilde kullanmalarını takdirle izlemekteyim. Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni korumak ve yaşatmak en büyük görevlerimizden biridir. Bu konuda da hassasiyetimi bir kez daha belirtirim.

Kıbrıs’ta Türk varlığının en önemli kurumlarından olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 450. ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, Kıbrıs Türk halkına devredilişinin 65. yıldönümünü kutlarken, kuruluşunda ve halkımıza devredilmesinde fedakarlıkları ve hizmetleri bulunanları saygı ve rahmetle anıyorum.”