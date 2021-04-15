Cenevre öncesi perde gerisi diplomasi yoğunlaşıyor

Cenevre’deki gayriresmî 5+1 konferansa sayılı günler kala perde gerisi diplomasi yoğunlaşıyor.

Rum basını, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis bugün Atina’da Yunan dengi Nikos Dendias’la bir araya geleceğine, Dendias’ın Hristodulidis’le görüşmesinin hemen ardından Türkiye’ye giderek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğine, ardından Çavuşoğlu’nun KKTC’yi ziyaret edeceğine dikkat çekti.

Politis Kıbrıs ile ilgili gayriresmî konferanstan önce Hristodulidis’in bugün Atina’da, Yunan ve Lübnanlı denkleri ile üçlü görüşme yapacağını, bu çerçevede Yunan dengi Dendias ile baş başa görüşme de yapacağını yazdı, bu görüşmenin Dendias’ın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinden saatler önce gerçekleşeceğine vurgu yaptı.

Habere göre Dendias’ın Ankara’ya somut mesajlar götürmesi maksadıyla, Lübnan’la üçlü görüşmenin gündeminde -üç ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, yeni tip koronavirüs pandemisinin etkileriyle mücadele, Lübnan-AB ilişkileri haricinde- bölgesel gelişmeler bağlamında Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin de geniş ölçekte yer alması bekleniyor.

Gazete “Kıbrıs İçin Maraş” isimli inisiyatifin dün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki özel temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile görüşerek, Genel Sekreter Guterres’e iletilmek üzere bir mektup verdiğini de yazdı.

Habere göre mektupta Guterres’ten “yarından itibaren, 2017 Guterres Çerçevesi’ni, bir ara anlaşma olarak kabul edip imzalamaları için taraflara bütün nüfuzunu kullanması” istendi.

Öte yandan Fileleftheros “Önce Ankara Sonra Cenevre… Çavuşoğlu ile Dendias’ın Görüşeceği Konular Listesi Uzun” başlıklı haberinde, Dendias’ın Cenevre konferansına 10 gün kala gerçekleşecek bugünkü Ankara ziyaretinde Türk dengi Çavuşoğlu ile görüşecek birçok konusu olduğunu, Kıbrıs sorununun da ele alınacağını ancak Cenevre’de sadece bu konuyla ilgilenecekleri için bugünkü görüşmelerinde çok ağırlık vermelerinin beklenmediğini yazdı.

KRİTİK GÜNLER KRİTİK GÖRÜŞMELER…

Cenevre konferansına kadar önümüzdeki on günde müdahil taraflar arasında Kıbrıs sorununun gerek ana gündem gerek ana gündem konularından biri olarak ele alınacağı birçok görüşme gerçekleşeceğine dikkat çeken gazete, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in dün “Alpha”ya yaptığı açıklamada önümüzdeki günleri “kritik” diye nitelediğine dikkat çekti.

Habere öre Hristodulidis bugün Ankara’daki Çavuşoğlu-Dendias görüşmesini, kendisinin Atina’daki üçlü dışişleri bakanları görüşmesi çerçevesinde Lübnanlı dengi ile yapacağı görüşmeyi, Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretini, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Cenevre öncesinde Atina’da yapılması planlanan Yunan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesini ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ile temasların yoğunlaştırmasını kritik diye niteledi.

Gayriresmî 5+1 konferansa AB’nin de katılımının, Cenevre’ öncesindeki son günlerde netleşeceği görüşünü ortaya koyan Hristodulidis, “Türkiye Brüksel ile yeni bir pozitif yaklaşım talep ettiği dikkate alınırsa AB beşli konferansa katılmak istemekle doğru yapıyor” dedi.

Aynı gazete DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Kıbrıs sorunuyla ilgili inisiyatifi çerçevesinde bugün Almanya’ya gideceğini, Alman Parlamentosu Avrupa Konuları Komitesi Başkanı ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konuları Genel Müdürü ile bir araya gelerek gayriresmî 5+1 ışığı altında Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri aktaracağını yazdı.

Habere göre Ekologlar Merkez Komitesi de, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına aktif destek belirterek Cenevre konferansına parti başkanı aracılığıyla katılacağını açıkladı; Dayanışma Hareketi ise “AB’nin Cenevre prosedüründe gözlemci olmayı bile başaramadığına” dikkat çekti.