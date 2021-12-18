Tatar’dan yarış öncesi yaşanan faciada hayatını kaybeden İlke Numan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yarış öncesi yaşanan faciada hayatını kaybeden İlke Numan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar’ın paylaşımı şu şekilde:

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneği’nin düzenlediği araba yarışı öncesinde yaşanan elim kazada, yarış öncesi parkur kontrolü yapan araçta bulunan 19 yaşındaki evladımız İlke Numan’ın hayatını kaybetmesi hepimizi yasa boğmuştur.

Hepimizi derinden üzen bu elim kaza sonucu yaşama gözlerini yuman Merhum’a Yüce Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, yakınları, sevenleri ve otomobil sporu camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı Cennet olsun…