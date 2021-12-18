LTB’den tüm yurttaşlara çağrı

Cumartesi sabahı su üzerinde güç kazanan Cyclone Carmel’in gece geç saatlerde adaya çarpması beklenmektedir.
Güney’de yerel bölgelerde uzun süreli yağmur ve şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların kombinasyonu nedeniyle Cumartesi akşamı 21:00 ile Pazartesi öğleden sonra 13:00 arasında geçerli olmak üzere turuncu düzeyde bir uyarı yayınladı ve toplam yağışın 24 saatlik süre içerisinde 85 ile 110 milimetre arasında değişmesi bekleniyor. Güneydeki görevliler Cumartesi akşamından itibaren evde kalınması uyarısında bulundu.
KKTC Meteroloji Dairesi bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü ve sağanak yağışların yer yer kuvvetli olmasını, rüzgarın da güney ve batıdan kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesini bekliyor. Dere kenarlarında yaşayan yurttaşlarımızın araçların güvenli yerlere park etmesi, ağaç altlarına park etmemeleri rica olunur.
Belediye ekiplerimiz kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir. Acil durumlarda Alo 185 çözüm hattımıza 24 saat ulaşılabilir.