LTB’den tüm yurttaşlara çağrı

Güney’de yerel bölgelerde uzun süreli yağmur ve şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların kombinasyonu nedeniyle Cumartesi akşamı 21:00 ile Pazartesi öğleden sonra 13:00 arasında geçerli olmak üzere turuncu düzeyde bir uyarı yayınladı ve toplam yağışın 24 saatlik süre içerisinde 85 ile 110 milimetre arasında değişmesi bekleniyor. Güneydeki görevliler Cumartesi akşamından itibaren evde kalınması uyarısında bulundu.