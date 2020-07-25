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Tatar:7 gün karantina uygulanması gibi bir durum söz konusu değil

25 Temmuz 2020
Ersin Tatar
Ersin Tatar

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, “ne Türkiye ne de Güney Kıbrıs’tan gelenlere 7 gün karantina uygulanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, “ 1 Temmuz’dan sonra ülkeye girenlere yaklaşık 24 bin test uygulandığını bunlardan sadece 23’nün pozitif çıktığını  bu sayının da kabul edilebilir sınırlar içinde bulunduğunu” kaydetti.

Tatar, “ tüm kesimler ve halkın konulan kurallara uyması, gereken denetim ve yasal kovuşturmaların yapılması halinde açılma sürecinin başarı ile tamamlanacağına inandığını” ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar açıklamasında şunları bildirdi:

“ Hükümetimiz ve ilgili herkes sağlığın öneminin farkındadır. Ancak ekonomi de önemlidir. Dolayısı ile açılma süreci koronavirüsle mücadelenin devam ettiğinin bilinci ile devam ettirilecektir. Bu bağlamda her geçen gün test kapasitemizi artırıyoruz ve daha da artıracağız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 1 Temmuz’dan bugüne deniz ve hava yoluyla 18 bin kişi geldi.

Bunlara ve ülkemiz içimdeki insanlara yaklaşık 24 bin test yapıldı.

Toplamda 23 pozitif vaka tespit edildi.

Bu vakalardan sadece 7’si şu anda hastanemizdedir ve durumları stabildir. Hiçbirinin durumu ağır değildir, yoğun bakımda hastamız yoktur.

5 kişi daha önce hastanemizden taburcu edilmiş, 11 vaka ise halen izolasyon otelimizdedir.

Lefkoşa’daki Ayaktan Tanı Merkezi 45 yataklı bir pandemi kliniğine dönüştürülmektedir.

150’ye yakın solunum cihazımız mevcuttur ve şu ana kadar hiç birini kullanma ihtiyacımız doğlamıştır.

Hal böyleyken panik yaratacak, ülkemiz ekonomisini olumsuz etkileyecek açıklamalar yapmak sağlığımıza da halkımıza da bir fayda sağlamaz.

Dolayısıyla herkese sağduyu çağrısı yaparken bir kere daha ifade etmek isterim ki, ne Türkiye ne de Güney Kıbrıs’tan gelenlere 7 gün karantina uygulanması gibi bir durum söz konusu değildir.

Ben, tüm kesimler ve halkın konulan kurallara uyması , gereken denetim ve yasal kovuşturmaların yapılması halinde açılma sürecinin başarı ile tamamlanacağına inanıyorum.”


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