Kıbrıs

“‘Güvenli Ülke Turizmi’ uygulamayı öneriyoruz”

25 Temmuz 2020
Sosyal Adalet Hareketi

Sosyal Adalet Hareketi Başkan ve Sözcüsü Saffet Aşıksoy; ekonomi, turizm ve eğitimin canlanması için, alternatif “Güvenli Ülke Turizmi” uygulanması konusunda hükümete öneride bulundu.
Aşıksoy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Global covid 19 krizini fırsata çevirebiliriz. Ekonomi, turizm ve eğitimin canlanması için, alternatif “Güvenli Ülke Turizmi” uygulamayı öneriyoruz‼
Mevcut durum, karantinasız girişler, turizmi canlandırmayacağı gibi, eğitimi de baltalıyor. Corona salgını devam ederken klasik turizmi sadece biz değil, bütün dünya unutmak durumunda. Gelen turistin getirisi, turisten kaynaklı vakaların götürüsünden hep az olacak.
Bu artık net şekilde görülüyor. Bunu öngördüğümüz için, 2 ay önce “Güvenli Ülke (Covid Free) Turizmi” diye bir söylem geliştirmiştik. Bunu başarsak, öğrenci için ideal yaşam alanı olurdu KKTC. Öğrenci gelir, 14 gün yurt karantinasında kalır ve ardından adada dolaşmaya, restoran, cafe, bar vs gezmeye başlardı. Kendi ikametgahına giderek hayatını orda sürdürürdü.
Bu arada güvenli ülke olduğumuz için gelip yaşamak isteyenler, KKTC’ye yerleşir, yurt dışında kazandığı parayı burda harcar. Ev alır veya kiralar veya otelde de kalabilirdi. Ülke “covid free” olacağı için iç turizm canlanır. Oteller yerli turistler sayesinde varlığını sürdürür.
Covid salgını geçmeden, ekonomiyi canlandıracak başka çözüm yok bence. Karantinasız her açılım, belli bir süre sonra tekrar kapanmayı veya ağır tedbirleri getirecek. Bunu, hükümetin görmüyor olması gerçekten üzücü.”


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