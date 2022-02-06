Tatar, yeni dönem milletvekillerinin yarın gerçekleştirilecek yemin törenine katılamayacak

Geçen hafta kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi yeni dönem milletvekillerinin yarın gerçekleştirilecek yemin törenine katılamayacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Omicron virüsünün beşinci gününde sağlık açısından kendisini gayet iyi hissetmesine rağmen, pandemi prosedürü gereği PCR testinde 2 kez arka arkaya negatif sonuç elde ettikten sonra izole olmaktan çıkacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, daha önce yaptığı açıklamada vekillerin yemin töreninden sora, hükümeti kurma görevini en geç Salı günü seçimlerden birinci parti olarak çıkan UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu’na vereceğini belirtmişti.