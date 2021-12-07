Tatar, yeni BM temsilcisi Colin Stewart’ı kabul edecek

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart ’ı kabul edecek.

Yapılan açıklamaya göre, Tatar, görev süresi dolan Elizabeth Spehar’ın yerine atanan ve bu hafta itibarıyla görevine başlayan Colin Stewart’la cuma günü görüşecek.

Tatar ayrıca, 14 Aralık Salı günü, UNFICYP Şefi Colin Stewart’ın ev sahipliğinde düzenlenecek BM’nin “Yıl Sonu Resepsiyonu”na da epidemiyolojik verilerin organizasyonun yapılmasına el vermesi halinde katılacak. Resepsiyona, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in de davet edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, Tatar’ın, 25 Kasım tarihinde BM Barış Gücü Misyon Şefi tarafından gönderilen resmi bir yazıyla 14 Aralık’ta yapılması planlanan BM’nin “Yıl Sonu Resepsiyonu”na davet edildiği belirtildi. Aynı yazıda, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in de resepsiyona davet edildiğinin belirtildiği de kaydedildi.

Açıklamada, “Tatar’ın son haftalarda iki tarafta da artan vaka sayıları göz önünde bulundurularak pandeminin yaratmış olduğu koşullar çerçevesinde, epidemiyolojik verilerin organizasyonun yapılmasına el vermesi halinde, katılımın minimum düzeyde tutulacağı bu resepsiyona icabet edeceğini ifade ettiği” belirtildi.