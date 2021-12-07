Güney’de sarı alarm verildi

Kıbrıs’ın güneyinde meteoroloji servisi, sarı alarm yayımladı.

Akşam saatleri, gece boyunca ve yarın dolu yağışı beklendiğini duyuran meteoroloji servisi, yarın sabah 08.00 ile akşam 17.00 arasında fırtına uyarısı da yaptı.

Yağışların saatte 35 ila 50 milimetre arasında olması beklenirken, dolu ihtimali de var. Trodos’a yarın kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 17, kıyılarda ve dağlık kesimlerde ise 7 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor.