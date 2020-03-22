Tatar ve Özersay, Meclis’teki siyasi parti başkanlarıyla biraraya geldi

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, korona virüsle ilgili gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla saat 15.15’te biraraya geldi.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan toplantıya Tatar ve Özersay’ın yanısıra, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Başbakan Ersin Tatar toplantı öncesinde basına yaptığı açıklamada, gündemin korona virüs ile ilgili son gelişmeler ve salgının ekonomik boyutu olduğunu söyledi.