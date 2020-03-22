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Tatar: Ekonomik tedbirler salı günü açıklanacak

22 Mart 2020

Başbakan Ersin Tatar, Covid-19 salgının neden olduğu ekonomik sıkıntıya karşı alınacak tedbirlerin 24 Mart Salı günü açıklanacağını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, alınacak ekonomik tedbirlerle ilgili Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle Başbakanlık’ta bir araya geldi.

Başbakan Tatar, toplantının başında basına yaptığı açıklamada, tedbirlerin siyasi partilerin desteğiyle alınmasının fevkalade önemli olduğunu ifade etti.

Covid-19 salgının ekonomik boyutu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Tatar, iş yerlerinin kapatılmasıyla ekonominin çarklarının durduğunu, devlet gelirlerinin de düştüğünü, bunun hesaplamalarının devam ettiğini, kaynakların durumu ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığını bildirdi.

Ticaret Odası, Sanayi Odası, sendikalar, esnaf ve diğer tüm paydaşlarla yapılan değerlendirmelerde mutlaka bazı tedbirlerin alınması gerektiğini aktardıklarını belirten Tatar, bugünkü toplantının tasarlanan tedbirleri parti başkanları ile görüşmek için yapıldığını söyledi.

Tatar, “(Tedbirlerin siyasi partilerin) de desteği ile alınması bizim için fevkalade önemli, çünkü içerisinde bulunduğumuz durum olağanüstü bir durum” dedi.

Toplum vicdanında kabul görecek tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Tatar, parti başkanlarının, ancak kendi partileri ile yapacakları istişare sonrası bu yöndeki düzenlemelere destek verebileceklerini söylediklerini kaydetti.

Bugünkü toplantıda üzerinde durdukları tedbirlerin detaylarını değerlendireceklerini, tedbirleri uzlaşarak almak istediklerini kaydeden Başbakan Tatar, “Salı günü alacağımız nihai kararları sizlerle paylaşma düşüncesinde olduğumuzu paylaşmak istiyorum” dedi.




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