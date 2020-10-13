Tatar: Ülkede kutuplaşma önlenmeli

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar seçim çalışmaları çerçevesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) ziyaret etti.

Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, “İlk tur tamamlandı haftaya ikinci tur için sandığa gidilecek. Tufan Erhürman’ı demokrasiye yaptığı katkı ve seçimdeki başarısından dolayı tebrik ettim. Toplantıda önümüzdeki seçimi değerlendirdik. Pandemi nedeniyle seçime katılım az oldu. Demokrasinin çalışması için sandığa gidilmeli. Sandığa gidilsin irade yansıtılsın. Tufan Erhürman’a bizi kabul ettiğinden dolayı teşekkür ederim. Ülkede kutuplaşma önlenmeli. Ülkenin gelişmesi, demokrasinin çalışması, mutlu ve refah bir düzeye ulaşmalıyız. Tufan bey de daha iyi bir gelecek için fikirler ve projeler üretti. Cumhurbaşkanlığı topluma önderlik etmek herkesle iyi ilişkiler kurabilecek bir makamdır kendisine bunları ilettim. Kutuplaşmanın önlenmesi lazım. Pandemi nedeniyle seçimler ertelenmişti. Cumhurbaşkanı görevine devam etti. Halkımız da bu süreçte dayanışma sergiledi.” ifadelerini kullandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise konuşmasında, “CTP en köklü partidir. Kıbrıs sorununda iki farklı görüş olarak bir araya geldik. Seçim süresince yaşanan gerginlik ve kutuplaşma artık son bulmalı. Bunu önlemek için herkes birlikte hareket etmeli. Seçim süresi ve sonrasında herkes sağduyulu davranmalı. Ersin Tatar’a seçimde başarılar dilerim” dedi.