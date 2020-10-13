KıbrısSürmanşet

2 metreden düşerek yaralandı!

13 Ekim 2020
yüksekten düşme




32 yaşındaki Le Dinh Vinh dün Mormenekşe’de yapımı devam eden bir ambarda çalıştığı sırada 2 metre yüksekten düşerek yaralandı.

Dün, saat 12:30 sıralarında, Le Dinh Vinh (E-32), Mormenekşe’de yapımı devam etmekte olan ambar içerisinde merdiven üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaralandı.

Polisten alınan bilgilere göre, bahse konu şahıs Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisini müteakip cerrahi serviste müşahede altına alındı.

Soruşturma devam etmektedir.







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13 Ekim 2020

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