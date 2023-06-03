Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “göreve başlama törenine” katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Göreve Başlama Töreni”ne katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda yer alan törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a eşi Sibel Tatar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmanın sonunda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a törene katılımından ötürü teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, tören öncesi resepsiyonda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuk devlet başkanları, Başbakanlar, bakanlar ve yetkilileriyle sohbet etti.

Törende, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, Erdoğan’ın davetlisi olarak yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Göreve Başlama Töreni sonrası Çankaya Köşkü’nde düzenlenen akşam yemeğine de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yemin etti ve mazbatasını aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısı’na varışında Erdoğan’ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katıldı.

Erdoğan’ın süvari birliğiyle külliyeye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101’er pare top atışı gerçekleştirildi.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dışında katılan devlet başkanları şöyle:

“Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Karadağ Cumhurbaşkanı Yakov Milatoviç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N’Guesso, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu, Gine Devlet Başkanı Mamady Doumbouya.”

Göreve başlama törenine, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin de aralarında bulunduğu 13 ülkenin başbakanları iştirak etti.

Törene, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha’nın da olduğu 8 uluslararası kuruluşun temsilcileri de katıldı.

Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Viktoroviç Volodin, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Ding Zhongli’nin katıldığı törende, 12 ülke, Meclis Başkanı düzeyinde temsil edilecek.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç, Konsey Üyeleri Jelko Komşiç ile Denis Beçiroviç’in yanı sıra Bosna Hersek Sırp Entitesi Başkanı Milorad Dodik’in de katıl törende, eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder, KKTC’nin 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, eski Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt de yer aldı.

Yemek sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni kabine üyelerini açıklaması bekleniyor.