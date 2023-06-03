Hindistan'daki tren kazasına sinyal hatası yol açmış olabilir - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Haziran 3, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Hindistan’daki tren kazasına sinyal hatası yol açmış olabilir

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Hindistan'daki tren kazasına sinyal hatası yol açmış olabilir

Hindistan’ın Orissa eyaletinde 288 kişinin öldüğü tren kazasına ilk incelemelere göre sinyal hatasının yol açmış olabileceği belirtildi.

Hindistan’ın Orissa eyaletinin Balasore bölgesindeki Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında dün yerel saatle 19.20’de iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada, 288 kişinin yaşamını yitirdi, 900’den fazla kişi yaralandı.


Demir yolları yetkililerince başlatılan incelemede, ilk tespitlere göre kazaya “sinyal hatası”nın yol açmış olabileceği ifade edildi.

Indian Express’in edindiği bilgilere göre, Coromandel Ekspresi için önce geçiş sinyali verilip daha sonra sinyalin kesilmesine karşın ana hatta giren tren, yük treni ile çarpıştı.

 

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Tags:Hindistan
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