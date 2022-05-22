Spor

Tatar, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes’i kutladı

22 Mayıs 2022







Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde İspanya ekibi Real Madrid’i 58-57 mağlup ederek art arda 2. kez şampiyon olan Anadolu Efes’i tebrik etti.




Cumhurbaşkanı Tatar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Basketbol EuroLeague finalinde Real Madrid’i 58-57 mağlup eden Anadolu Efes şampiyon olmuştur. Kadrosunda Kıbrıslı Türk basketbolcu Erten Gazi’nin de yer aldığı Anadolu Efes üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonluğunu Türkiye’ye kazandırıyor. Tebrik ederim” ifadelerini kullandı.





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22 Mayıs 2022


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