Tatar, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes’i kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde İspanya ekibi Real Madrid’i 58-57 mağlup ederek art arda 2. kez şampiyon olan Anadolu Efes’i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Basketbol EuroLeague finalinde Real Madrid’i 58-57 mağlup eden Anadolu Efes şampiyon olmuştur. Kadrosunda Kıbrıslı Türk basketbolcu Erten Gazi’nin de yer aldığı Anadolu Efes üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonluğunu Türkiye’ye kazandırıyor. Tebrik ederim” ifadelerini kullandı.



