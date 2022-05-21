Spor
Erten Gazi’li Anadolu Efes üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu
Erten Gazi’li Anadolu Efes üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.
Basketbol EuroLeague final four finalinde Real Madrid karşısında 58-57 galip gelen Türk temsilcisi Anadolu Efes şampiyonluğu göğüsledi.
Kadrosunda Kıbrıslı Türk basketbolcu Erten Gazi’nin de yer aldığı Anadolu Efes Avrupa basketboluna adeta damga vurdu.
Final maçının son çeyreğindeki üstün oyunu ile şampiyonluğa uzanan son şampiyon Anadolu Efes, üst üste ikinci kez Avrupa kupasını Türkiye’ye kazandırdı.