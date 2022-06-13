Tatar: Recep Tayyip Erdoğan’ın “Doğu Akdeniz Konferansı” önerisi halen masadadır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada “Karadeniz doğal gazını karaya taşıyacak boruların denize indirilmesiyle, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefinde önemli bir evreye gelmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Konuşmasına şöyle devam eden Tatar, “Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında tüm Türkiye’yi Filyos’ta Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni dolayısıyla şahsım ve halkım adına kutlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin şu ana kadarki en büyük doğal gaz keşfi olan Karadeniz gazının karaya taşınmasının hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Doğu Akdeniz’in en güçlü ülkesi konumundaki Türkiye Cumhuriyeti’nin her geçen gün daha da güçlenmesinin Kıbrıs Türk halkı için önemini yinelerken, Kıbrıs Adası etrafındaki doğal kaynaklar konusunda Rum liderliğinin atmakta olduğu tek yanlı adımların gerginliğe sebep olduğunu vurgulamak istiyorum. Güney Kıbrıs‘ın, zaten gerginliğin hâkim olduğu bölgemizde bunu artıran tek yanlı faaliyetlerine destek verilmesinin, adada güven yaratma çabalarını ortadan kaldıracağı gibi bölgemize ek sorunların taşınmasına da neden olacağı kaçınılmazdır. Doğal kaynakların gerilim ve çatışma alanı yerine bölgesel iş birliğine ulaşmak için bir araç olmasını temenni ederken bölgemizde refah ve istikrarın tesis edilmesine yönelik olarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Doğu Akdeniz Konferansı” önerisinin halen masada olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Kıbrıs Türk tarafının Rum tarafı ile eşit statüde, ilgili diğer ülkeler ve paydaşlarla katılacağı bu konferansı gereken iş birliğinin oluşturulması için bulunmaz bir fırsat olarak nitelediğini bu vesile ile bir kere daha yineliyorum.” dedi