Çocuğunuza ödül de vermeyin ceza da

“SORUMLULUK SAHİBİ OLARAK YETİŞTİRMELİYİZ”

Ödül ve ceza yerine yapılması gerekenleri anlatan Günal, “Çocuğumuzu küçük yaştan itibaren sorumluluk sahibi bir birey olarak yetiştirmeliyiz. Çocuğun odasını toplamasını mı istiyoruz? Odasını neden toplaması gerektiğini anlatabilmeliyiz. ‘Bu senin sorumluluğun’ diyebilmeliyiz. Küçükken çocukları sorumluluk bilinciyle yetiştirirsek, ceza ve ödülüne zaten gerek kalmayacak. Ödül ve ceza bir süre sonra çıkar ilişkisine dönüyor. Sorumluluk gelişmemiş oluyor ki, ilerleyen yaşlarda sorumluluk bilinci gelişmeyen bir çocuk evlendiğinde, ondan eve ekmek getirmesini bekleyemezsiniz ya da çocuğuna kıyafet almasını bekleyemezsiniz. Çünkü sorumluluk sahibi olmuyor. Bunun yerine yapacağınız en önemli şey, çocuğunuzu küçük yaşta sorumluluk sahibi olarak yetiştirmek. Ayrıca ceza ve ödül değil, önemli olan aranızdaki şefkat ve bağdır. Ne kadar güçlü tutarsanız, zaten çocuk sorumluluk bilinciyle her istediğinizi yapacaktır” ifadesini kullandı.