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Tatar: Pile halkıyla temastayız, değerlendirme sürüyor

13 Mayıs 2020
Başbakan Ersin Tatar
Başbakan Ersin Tatar


Başbakan Ersin Tatar gazetecilerin sorusu üzerine Beyarmudu Sınır Kapısı’nda yapılan eylemi değerlendirdi.

Başbakan Tatar, Pile halkıyla temasta olduklarını, bilim kurullarının ve Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri ışığında değerlendirmelerin sürdüğünü söyledi.

Halkın sıkıntılarını bildiklerini ancak KKTC’nin izole edildiğini ifade eden  Başbakan Tatar, Pile halkının sağlık sorunlarıyla ilgili gerekli kolaylıkların sağlandığını söyledi.

Tatar, önümüzdeki günlerde konunun enine boyuna yeniden değerlendirileceğini vurguladı.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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