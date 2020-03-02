Kıbrıs

Tatar: Özgürlüğümüzden geri adım atmayız

2 Mart 2020

 Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının artık özgürlük ve güvenliğinden geri adım atmayacağını vurguladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Tatar, dün öğle saatlerinden başlayarak akşam saatlerine kadar Kuzey Mesarya köylerinden, Tatlısu, Mersinlik, Mallıdağ, Yamaçköy, Tirmen, Serdarlı, Görneç, Gönendere, Sütlüce’yi ziyaret etti.

Tatar ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda, ekonomik güçlenmenin önemine değindi, Kıbrıs konusu ve bölgede yaşanan gelişmeler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Tatar, ekonomik kalkınma için canla başla çalıştıklarını, hedeflerinin güçlü bir ekonomik yaptı, refah içinde bir halk olduğunu belirtti ve “ Kıbrıs Türk halkı bunu başarabilecek yetenekte ve kararlılıktadır. Birlikte başaracağız. Hedeflerimizden şaşma yok” dedi.

UBP Cumhurbaşkanı adayı Tatar, Kıbrıs konusuna değinirken de, yeni bir karar verme ve kırılma sürecine girildiğine dikkati çekti. Tatar şöyle konuştu:

“Rum tarafının nasıl bir anlaşma istediği net ortadadır. Kimse halkımızı aldatmasın. Eğer istediklerini kabul etmezsek bir anlaşmaya yanaşmayacakları geçmiş süreçlerle kanıtlanmıştır. İstedikleri anlaşmaya evet dersek Türkiye’nin güvencesinden yoksun kalacağız. Güzelyurt dahil pek çok yerleşim yerimizi vereceğiz. Yönetimde veto hakkımız olmayacak. Yani 1960’tan da geri gideceğiz. Böyle bir şey alsa olamaz. Özgürlük ve güvenliğimizden geri adım atmayacağız”.

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda proaktif bir siyaset izleme yanlısı olduklarını vurguladı ve “Denizlerde Anavatan Türkiye ile tam bir uyum içinde sürdürülen sondaj çalışmaları, Maraş’ı Taşınmaz Mal Komisyonu marifeti ile yerleşime açma çabalarımız, alternatif çözüm modellerini gündeme getirmemiz bu politikamızın bir sonucudur” diye konuştu.

Tatar, Türkiye ile kardeşçe ilişkilerin bozulmaması gerektiğinin altını da çizdi ve “Bunu yapmak Kıbrıs Türk halkının geleceğini tehlikeye atmaktır” dedi.




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