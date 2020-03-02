Dünya

Azerbaycan’da eğitime Koronavirüs nedeniyle 7 gün ara verildi

2 Mart 2020

Azerbaycan’da Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde eğitime 7 gün ara verildi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu’ndan yapılan açıklamada, bugünden itibaren eğitime bir haftalık ara verildiği açıklandı.

Açıklamada, Koronavirüs salgınının daha fazla kişiye yayılmasını engellemek, bu alandaki uygun önleyici tedbirlerin etkinliğinin artırılması, ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarında dezenfekte ve diğer önleyici tedbirlerin artırılması amaçlandığı belirtildi.

Azerbaycan’da İran’dan gelen kişilerde Koronavirüs görülmesi nedeniyle de iki ülke arasındaki sınırlar önlem olarak kapatılmıştı.




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