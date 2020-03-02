Kıbrıs

KSP’den Anastasiadis’e eleştiri

2 Mart 2020

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i bazı geçiş kapılarını kapatması ve kapıların kapanması üzerine düzenlenen eylemde bir kişinin tutuklanmasından dolayı eleştirdi.

KSP Merkez Komitesi’nden yapılan açıklamad, bazı geçiş kapılarının koronavirüse karşı tedbir çerçevesinde kapatılmasıyla ilgili olarak, “Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin ve onun başı Anastasiadis’in bu kararı hiç de salgına karşı bir önlem gibi durmuyor” denildi.

Larnaka Havalimanı’nda kontrol amaçlı herhangi bir uygulama bulunmadığını, buna karşın geçiş kapılarındaki tedbirlerin “sırıttığı” kaydedilen açıklamada, “Nitekim geçiş kapılarını kapatma kararını Anastasiadis’in, ELAM’ın isteği üzerine aldığı basına sızdı” dedi.

Bazı kapıların kapatılma kararı üzerinde Lokmacı kapısının güney kanadında protesto düzenlendiği anımsatılan açıklamada, eylemciler ile Rum Milli Muhafız Ordusu arasında arbede yaşandığını ve bir kişinin tutuklandığını belirtildi.

Açıklamada, “Bu, halkın üzerine hiç gerek yokken ordu birliklerini süren Anastasiadis hükümetinin ayıbıdır” denildi.




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