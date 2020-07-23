Tatar: Özel sektörün, esnafın, tüccarın önünü açacak önlemler alınacak

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar,” zor bir dönemden geçildiğini ancak alınan önlemler, sağlanan destekler ve Türkiye’nin katkıları ile bunların geride kalacağını ve Kıbrıs Türk ekonomisinin yeni bir kalkınma sürecine gireceğini” vurguladı.

Başbakan Tatar, “ Ulusal Birlik Partisi’ni diğer partilerden ayıran en temel özelliğin UBP’nin halkla kaynaşarak halka hizmet vermeyi başlıca görev sayması olduğunu” kaydetti.

Tatar, Lefkoşa Surlariçi bölgesinde bir kısım vatandaşla bir araya geldi ve sorunlarını dinledi, hükümet çalışmaları ile ilgili bilgiler aktardı.

Başbakan Ersin Tatar, “ geçen hükümet döneminde, hükümet ortaklarının yanlışlıkları sonucu Türkiye ile ekonomik ilişkilerin nerdeyse koptuğunu, Kıbrıs Türk ekonomisi için çok önemli olan işbirliği protokolünün imzalanamadığını anımsattı ve şunları söyledi:

“ Biz Türkiye’ye bir bütün olarak bakarız. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı, kardeşçe iyi ilişkiler içinde olmasının tarihi öneminin ve bize kazandırdıklarının bilinci içinde hareket ederiz.

Türkiye bizim Anavatanımızdır. Garantörümüzdür. Biz, Türkiye ile Güney Kıbrıs’ı bir tutmayız. Türkiye’deki kardeşlerimizle Rum tarafındaki komşularımızı aynı görmeyiz. Rum komşularımızın hala bizim egemenliğimizi, haklarımızı kabul etmediklerini, bizim için çok önemli olan can güvenliğimizi ortadan kaldırmaya çalıştıklarını iyi biliriz.

Rum okullarında hala EOKA’yı okutuyorlar. ELAM gibi Türk düşmanı bir partinin Rum Meclisi’nde temsilcisi var.

Hala, 20 Temmuz’da sağcısı, solcusu protesto gösterileri yapıyor. Bunları görmezden gelmek ve hala Kıbrıs Türk Halkı’nı Rumlarla anlaşmak mümkünmüş gibi kandırmaya çalışmak doğru bir davranış şekli olamaz.

Dolayısı ile biz öncelikli olarak kendi ekonomimizi güçlendirmeye, halkımızın refah seviyesini artırmaya, haklarımızı korumaya, Devletimize sahip çıkmaya odaklanacağız.

“ UBP halka hizmet için vardır”

Başbakan Ersin Tatar,” zor bir dönemden geçildiğini ancak alınan önlemler, sağlanan destekler ve Türkiye’nin katkıları ile bunların geride kalacağını ve Kıbrıs Türk ekonomisinin yeni bir kalkınma sürecine gireceğini” vurguladı.

Başbakan Tatar, “ Ulusal Birlik Partisi’ni diğer partilerden ayıran en temel özelliğin UBP’nin halkla kaynaşarak halka hizmet vermeyi başlıca görev sayması olduğunu” kaydetti.

Tatar şöyle konuştu:

“ Türkiye’den bir buçuk yılda ülkemize 3 milyar Türk Lirası kaynak gelmiş olacak. Bitmeyen yollar bitecek. Planlanan ancak başlanması geciken projeler teker teker uygulanmaya başlanacak. Lefkoşa’ya 500 yataklı yeni bir hastane yapılacak. Yerli üretim teşvik edilecek. Özel sektörün, esnafın, tüccarın önünü açacak önlemler alınacak. Vergilendirme konusunda rahatlatıcı, vergiyi tabana yayan, adaleti sağlayıcı çağdaş adımlar atılacak. Bütün bunlar UBP’nin projeleri arasında vardır ve günü geldikçe yapılacaktır. Biraz sabır. Sırası geldikçe, olanaklarımız elverdikçe tüm projelerimizi, ilgili kesimlerin görüşlerini de dikkate alarak, onlarla diyalog içinde yaşama geçireceğiz. Biz de megalomani yok. Herkese saygı, sevgi, herkesi kucaklama var. Sosyal Devlet anlayışı var.”