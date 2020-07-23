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Pilli: Test sonucunu evde beklemesi gereken bazı kişiler bu kurala uymuyor

23 Temmuz 2020
Ali Pilli
Ali Pilli

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli yurtdışından gelen bazı kişilerin kurallara uymayıp PCR test sonuçları çıkana kadar izole olmadıklarını söyledi. Pilli’nin konuşması şöyle;

“Mevcut Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na göre, yurtdışından gelen ve KKTC’de yaptırdığı PCR test sonucu çıkıncaya kadar otelde ya da evde beklemesi gereken ancak bu kurala uymayan kişilere ceza uygulanıyor. Bu konuda daha farklı bir Yasa için çalışıyoruz. Maalesef evde izole olması ve test sonucu beklemesi gereken bazı kişiler bu kurala uymuyor.”


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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