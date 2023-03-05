Tatar, Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Tatar, Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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ersin tatar

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti

 Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki esnafı ziyaret edip incelemelerde bulunarak,  sanayici ve üreticinin güncel konularla ilgili görüşlerini dinledi.


Cumhurbaşkanı Tatar, sanayi işletmelerinin ülke ekonomisine katkısına dikkat çekerek,  bölgede faaliyet gösteren işletmeci ve çalışanlara, çalışmalarında başarılar diledi.

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Tags:Cumhurbaşkanı Ersin TatarLefkoşa Organize Sanayi Bölgesi
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