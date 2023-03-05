Tatar, Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki esnafı ziyaret edip incelemelerde bulunarak, sanayici ve üreticinin güncel konularla ilgili görüşlerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sanayi işletmelerinin ülke ekonomisine katkısına dikkat çekerek, bölgede faaliyet gösteren işletmeci ve çalışanlara, çalışmalarında başarılar diledi.