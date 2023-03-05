Bağımsızlık yolu inşaat aşaması denetimlerde eksikliklerin bulunduğunu ileri sürdü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Bağımsızlık yolu inşaat aşaması denetimlerde eksikliklerin bulunduğunu ileri sürdü

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Bağımsızlık Yolu

Bağımsızlık Yolu Parti Meclis üyesi Mimar Mustafa Batak, inşaat aşamasında yerinde denetimlerde eksiklik bulunduğunu savundu.

 


Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre Parti Meclis üyesi Mimar Mustafa Batak, katıldığı bir televizyon programında “inşaat başladıktan sonra, temel, kolon donatıları veya otopark gibi konularda yerinde denetim eksikliği” olduğunu savundu. Batak, projelerin birden fazla denetimden geçmesi gerektiğini de belirtti.

 

Deprem sonrası ülkeye yaşanan göçle ilgili; gelen insan sayısına göre planlama yapılması gerektiğini belirten Batak, barınma, hastane ve eğitim planlaması için bilgiye ihtiyaç olduğunu ancak bu bilgiyi hükümet edenlerin dahi bilmediğini, bir an önce sayının belirlenmesi ve ne kadarının daha ülkede barındırabileceğini görülmesi gerektiğini vurguladı.

 

Laguna Apartmanları’nın  tahliye kararıyla ilgili olarak ise Batak, devletin orada yaşayan insanlara tahliye sonrası yaşamak için yer göstermesi gerektiğini de belirtti.

 

-Servet vergisi

 

Maddi kaynak yaratılması konusunda ise Batak, ultra zenginlerden alınacak servet vergisiyle, ülkeye çok fazla kaynak yaratılabileceğini vurguladı. Batak, Türkiye’den gelen depremzedelere ve evi güvenli olmayanlara barınak,  eğitim kurumları ve hastanelerde gerekli düzenlemenin yapılması için yegane çözümün servet vergisi olduğunu savundu

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Tags:bağımsızlık yoluBağımsızlık Yolu Parti Meclis üyesi Mimar Mustafa Batakinşaat aşaması
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