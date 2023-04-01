Tatar-Oktay görüşmesi… Tatar: “KKTC, Türkiye’nin de desteği ile siyasetini haykırmaya devam edecek”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda saat 15.30 civarında başlayan görüşmede konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Türkiye’nin de desteği ile siyasetini haykırmaya devam edeceğini vurguladı.

-Tatar: “Yargı sürecinin en iyi şekilde yürütülmesi, ailelerin en büyük beklentisidir”

Fuat Oktay’ı kabulünde konuşmasına “Biz her zaman birlikte olduk, olmaya da devam edeceğiz” diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat’taki depremde acının da birlikte yaşandığını belirtti. Tatar, depremde 49 KKTC vatandaşının ve on binlerce kişinin hayatını kaybetmesinde duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

“Depremin yaralarının sarılması ve geleceğe hazırlık yapılması adına Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve sizlerin de büyük gayretleri ile yoğun bir çalışma yapıldığını ziyaretlerimde gördüm” diyen Tatar, o bölgelerde çalışmalar yapan kişileri de selamladı.

Adıyaman’da İsias Otel enkazında fedakârca çalışmalar yapan Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, İtfaiye, belediye ekipleri ile gönüllülere de kutlayan Tatar, “Orada birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu gördük. Herkes seferber oldu” dedi ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin hâlâ Antakya’da çalışmalarını sürdürdüğünü ekledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a da ilk günden kendisini arayarak acılarını paylaştıkları, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na ise ekiplerin Adıyaman’a gidebilmesi için koyduğu çabadan dolayı teşekkür eden Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nda oluşturulan kriz komitesinde de çok önemli çalışmalar ve yönlendirmeler yaptıklarını belirtti.

Acılı ailelerin çok büyük duyarlılığının olduğu yargı sürecinden de bahseden Tatar, İsias Oteli ile ilgili yargı sürecinin en iyi şekilde yürütülmesinin ailelerin en büyük beklentisi olduğunu vurguladı.

-“ Protokolün hayırlara vesile olmasını temenni ederim”

KKTC-TC 2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’ne de değinen Tatar, ülkenin geleceği için bu protokolün imzalanmasına vesile olduğu için Fuat Oktay’a teşekkür etti.

Oktay’ın KKTC’deki yapının güçlenmesi için gösterdiği gayrete işaret eden Tatar, protokolün hayırlara vesile olmasını temenni etti.

-TDT ile ilişkilerin gelişerek Kıbrıs Türk halkına yeni kapılar açmasını dilerim”

Londra ziyaretine de değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu ziyarette bir kez daha karşı taraf ile bir anlaşmanın egemen eşitlik temelinde olabileceğinin ortaya çıktığını kaydetti.

“Karşı tarafın zihniyeti bize söz hakkı vermeyi bile tolere edemiyor, buna bile tahammül gösteremiyor” diyen Tatar, KKTC’nin Türkiye’nin de desteği ile siyasetini haykırmaya devam edeceğini vurguladı.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına anayasal adı ile gözlemci üye olarak kabul edilmesini “büyük başarı” olarak değerlendiren Tatar, 16 Mart’ta Ankara’da yapılan toplantıda Türk Devletleri başkanları ile konuşma ve Kıbrıs meselesini tartışma fırsatı bulduğunu aktardı ve ilişkilerin gelişerek Kıbrıs Türk halkına yeni kapılar açmasını diledi.

-Oktay: “Yıkılan binalarda kusuru olan tüm müelliflerle ilgili çok sıkı bir adli soruşturma devam ediyor”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 6 Şubat depreminden sonra ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaptığını belirterek, depremde 50 binden fazla Türkiye vatandaşının yanı sıra 49 KKTC vatandaşının da hayatını kaybettiğini anımsattı.

Depremin akut dönemini ilk üç haftada geride bıraktıklarını ve o dönemdeki sıkıntıları hızlı bir şekilde çözdüklerini belirten Oktay, yaklaşık 3 milyon insanı geçici barınma merkezlerine aldıklarını bildirdi. Oktay, bir yıl içinde ise çok daha güçlü 319 bin binayı tamamlayıp afetzedelere teslim etmek üzere çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında hızlı şekilde yürüttüklerini de anlattı. Oktay, “Risklere karşı dirençli bir Türkiye oluşturulması için yoğun bir çalışma başlatmış durumdayız” dedi.

-“Yüreklerimiz dağlandı”

Depremde hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarından bahseden Oktay, “yüreklerinin dağlandığını” ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın taziye dileklerini de iletti.

Depremde Adıyaman’da İsias Otel enkazında yaşamını yitirenlerin (Şampiyon Melekler) mezarlarını ziyaret ettiğini ve aileleri ile görüştüğünü hatırlatan Oktay, ailelere her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Kaybedilen çok insan olduğunu yineleyen ve hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Oktay, “Yıkılan binalarda kusuru olan müteahhidinden mühendisine, sahiplerinden tüm müelliflerine tamamıyla ilgili çok sıkı bir adli soruşturma devam ediyor. Yaklaşık 1600’e yakın şüpheli var şu anda ve bunlardan 350’si tutuklanmış durumda ve bunların içerisinde de zaten 4’ü İsias Otel ile alakalı. Tamamını çok yakın şekilde takip ediyoruz” diye konuştu.

-“3 milyon 300 bin insan göç etti”

3 milyon 300 bin insanın depremden dolayı göç ettiğini belirten Fuat Oktay, deprem bölgelerinde çalışmaların rahat yapılması için bunu teşvik ettiklerini, çalışmalar tamamlandıktan sonra ise herkesin kendi yerine dönmesini teşvik edeceklerini aktardı. Oktay, “Zaten şu anda da dönüşler başladı. Yaklaşık 1 milyonu geri döndü. Bunlardan Kıbrıs’a gelenler de vardı. O depremzede arkadaşlarımızla da bir araya geldik, bugün de bir araya geleceğiz ve onların da her türlü ihtiyaçları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yanlarında olduğumuzu, sizlerin de yanınızda olacağımızı ifade etmek üzere de buradayız” dedi. Oktay, KKTC’nin deprem bölgelerindeki çalışmalara koyduğu katkıdan dolayı da teşekkürlerini iletti.

-“ Bu, Rumların ne kadar hazımsız olduğunun nasıl çözüm istemediğinin, bir kolejdeki bir konuşmaya bile tahammül edemediklerinin net bir göstergesi”

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Tatar’a yönelik Londra’da yapılan protestoya da değinerek, Tatar’a geçmiş olsun dileklerini iletti ve yapılan sözlü saldırıyı “eşit, egemen bir KKTC’nin varlığının elzem olduğunun göstergesi” olarak değerlendirdi.

Oktay, “Bu, Rumların ne kadar hazımsız olduğunun nasıl çözüm istemediğinin, bir kolejdeki bir konuşmaya bile tahammül edemediklerinin net bir göstergesi… Bırakın çözüm masasında konuşmayı… Türkiye olarak bu olayı, eşit ve uluslararası statüde egemen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varlığının, tanınmasının ne kadar elzem olduğunun bir göstergesi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak sonuna kadar KKTC’nin yanında olduklarını vurgulayan Oktay, hükümetle çalışmalarının da sürdüğünü ve 2023 yılı protokolünün imzalandığını anımsatarak, bununla ilgili çalışmaların da devam edeceğini söyledi.