Futbolda sonuçlar ve maç programı
Süper Lig’de 23.hafta, 1.Lig’de 24.hafta maç sonuçları ve program şöyle:
Bugün
Süper Lig
Gönyeli–Çetinkaya: 0-3
Mağusa T. Gücü–Lefke: 3-0
Merit A. Yeşilova–Mesarya: 1-2
Birinci Lig
Binatlı–Esentepe:0-0
İncirli- Yalova:0-2
Yeniboğaziçi–Girne H. Evi:2-1
Düzkaya–Ünimar Maraş: 4-1
Yarın
Süper Lig
Hamitköy–Doğan T. Birliği: Mehmet Sezener
Türk Ocağı– K. Kaymaklı: Ferhat Tuna
CB Gençlik Gücü–K. Kaymaklı: Serhan Şimşek
Yenicami–Göçmenköy: Osman Özpaşa
Birinci Lig
Yenierenköy–M. Karşıyaka: Hakan Ünal
Lapta–Baf Ülkü Yurdu: Kerem Eran
PL. G. Birliği–Mormenekşe: Emre Öztaşlı
MH. Yılmazköy–Dörtyol: Hüseyin Eyyüpler
Not: Maçlar saat 16.00’da başlayacak
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