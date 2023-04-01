Futbolda sonuçlar ve maç programı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 2, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbolda sonuçlar ve maç programı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Futbolda sonuçlar ve maç programı

Süper Lig’de 23.hafta, 1.Lig’de 24.hafta maç sonuçları ve program şöyle:

Bugün

Süper Lig

Gönyeli–Çetinkaya: 0-3
Mağusa T. Gücü–Lefke: 3-0
Merit A. Yeşilova–Mesarya: 1-2

Birinci Lig

Binatlı–Esentepe:0-0
İncirli- Yalova:0-2
Yeniboğaziçi–Girne H. Evi:2-1
Düzkaya–Ünimar Maraş: 4-1

 

Yarın

Süper Lig

Hamitköy–Doğan T. Birliği: Mehmet Sezener
Türk Ocağı– K. Kaymaklı: Ferhat Tuna
CB Gençlik Gücü–K. Kaymaklı: Serhan Şimşek
Yenicami–Göçmenköy: Osman Özpaşa

Birinci Lig

Yenierenköy–M. Karşıyaka: Hakan Ünal
Lapta–Baf Ülkü Yurdu: Kerem Eran
PL. G. Birliği–Mormenekşe: Emre Öztaşlı
MH. Yılmazköy–Dörtyol: Hüseyin Eyyüpler
Not: Maçlar saat 16.00’da başlayacak

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Tags:Futboldamaçprogramısonuçlar
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