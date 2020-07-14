Kıbrıs

Tatar: Kıbrıs Türk Halkı her zaman haklı mücadelesinde Azerbaycan’ın yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir

14 Temmuz 2020
Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halkı, Azerbaycan, Karabağ, Ermenistan,

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk Halkı’nın her zaman haklı mücadelesinde Azerbaycan’ın yanında olduğunu” vurguladı.

Son günlerdeki Ermeni saldırılarını kınayan Başbakan Tatar, “ yaptıklarının asla Ermenistan’ın yanına kar kalmayacağını, bu saldırganlığının bedelinin eninde sonunda ödeneceğini” kaydetti.

Başbakan Tatar açıklamasında şunları belirtti:

“ Ermenistan Kafkaslarda barış ve huzuru engellemeye devam ediyor. Karabağ’ı haksız bir şekilde işgalinde tutmayı sürdüren Ermenistan’ın son günlerde Azerbaycan’a yönelik yeni saldırılar düzenlemesi bunun yeni bir kanıtıdır.
Ancak, Azerbaycan Devleti Ermeni saldırılarını başarısızlığa uğratabilecek kapasiteye sahiptir ve nitekim öyle de olmaktadır.
Ne var ki, Ermenistan’ın saldırıları sonucu Azerbaycanlı kardeşlerimizden şehit olanlar, yaralananlar vardır.
Öncelikle, şahsım ve hükümetimiz adına, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, Azerbaycanlı kardeşlerimize ve Azerbaycan Devleti’ne başsağlığı dilerim.

Kıbrıs Türk Halkı her zaman haklı mücadelesinde Azerbaycan’ın yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir.
Yaptıkları asla Ermenistan’ın yanına kar kalmayacak, Ermenistan eninde sonunda bu saldırganlığının bedelini ödeyecektir”.


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