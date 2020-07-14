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Neşe: Emeğinin çalınmadığı hak edenin yerini aldığı bir ligin tamamlanması temenni ediyoruz

14 Temmuz 2020
Binatlı Spor Kulübü Başkanı Orsel Neşe, Futbol, hakem, MHK,

Binatlı Spor Kulübü Başkanı Orsel Neşe yaptığı yazılı açıklamada hakem ve yardımcı hakemlerin verdikleri kararlar nedeniyle eleştirilerde bulundu.

Binatlı Yılmaz  Spor Kulübünden basın açıklaması;

80 yıllık bir geçmişi olan Binatlı Spor Kulübünün her zaman zor görev olan hakemlik ve bu görevi yapanlara hep saygı, anlayış ve hoşgörü çerçevesinde yaklaşmıştır.

Bu sezonda aynı anlayış içerisinde oynadığımız her maç sonrası, netice ne olursa olsun MHK başkanına, maçlarımızı yöneten hakem ve yardımcı hakemlerin görevlerini en doğru şekilde yerine getirdiklerini söyledik.

Fakat ne yazık ki, son haftalarda oynadığımız maçlarda arka arkaya hakem ve yardımcı hakemlerin aleyhimize verdikleri haksız, hatalı ve yanlış kararlar nedeni ile sabrımızın taştığını ve hakemlerimizi kimsenin hakkının yenmediği, adil kurallar çerçevesinde ve emeğe saygı ilkesine bağlı maç yönetme çağrısı yapmayı gerekli gördük.

Bize yapılan haksız ve hatalı kararlardan örnek vermek gerekirse;

1-Düzkaya-Binatlı maçında aleyhimize verilen uzaktan ve yakından alakası olmayan çok ucuz ve gülünç penaltı kararı.

2-T.O.L.- Binatlı maçında verilmeyen çok net ve açık penaltımız,

3- Ayni maçta bize atılan ilk golü atan oyuncunun çok net ve bariz ofsayt pozisyonunda olması

4-bizim gole giden kurallara uygun bir pozisyonun yanlış bir şekilde ofsayt olarak değerlendirilmesi.

5-Binatlı-MTG maçında oyun 1-0 lehimize devam ederken, attığımız çok net ve nizami golümüzün ( Televizyon görüntülerinde oldukça net ve bariz bir şekilde görülmektedir.) karşılaşmanın yardımcı hakemi tarafından anlaşılmaz bir şekilde ofsayt olarak değerlendirilmesi.

Tarafımıza haksızca yapılan ve çekimlerle kanıtlanmış tüm bu kararlara rağmen, biz yine Binatlı Yılmaz Spor Kulübü olarak sorumluluk bilinci içerisinde, sağ duyulu olarak hakem camiasına ve bundan sonra görev yapacak hakemlere saygı ve güven duymaya devam edeceğimizi bildiririz.

Hiçbir kulübümüzün hakkının yenmediği, emeğinin çalınmadığı, vicdanlarının rahat, kararlarının adil, futbolumuza gölge düşürmeden, hak edenin yerini aldığı bir ligin tamamlanması temennisi ile iletir, takımlarımıza ve hakemlerimize başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Orsel Neşe
Binatlı Yılmaz Spor Kulübü (a)
Başkan


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