Arjantin’de gizemli corona virüs vakaları

Arjantin’de avlanmaya giden bir grup denizcide corona virüs tespit edildi. 35 gün denizde kalan ekibin denize açılmadan önce test yaptırdıkları ve hepsinin negatif çıktığı belirtiliyor.

Çin’de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgınının yeni merkez üssü Güney Amerika kıtası.

Kıtada bulunan Arjantin’de ilginç bir Covid-19 olayı yaşandı. İddilara göre Ushuaia kasabasından bir grup denizci, karadan uzakta geçirdikleri 35 günün ardından corona virüse yakalandı.

Balık avına giden denizcilerin, açılmadan önce Covid-19 testi yaptırdığı ve hepsinin sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

Denizde 35 gün kalan 61 kişilik ekibin 57’sinde yeni tip corona virüs tespit edildi. İki kişinin testi negatif çıkarken kalan iki kişinin test sonuçlarının henüz açıklanmadığı ifade edildi.

Bütün denizciler karantinaya alındı ancak yetkililer salgının soruşturulduğunu açıkladı. Bölge hastanesinin başhekimi Leandro Ballatore, “Henüz semptomların nasıl ortaya çıktığını açıklayamıyoruz” dedi.

Hastane yetkilileri, gemi günlüğünden salgının kronolojisini çıkartmaya çalıştıklarını aktardı.

Arjantin’de şimdiye kadar 103 bin vaka tespit edilirken 1903 kişi hayatını kaybetti.