Tatar: Kıbrıs Türk halkı, devletinden asla vazgeçmeyecektir

Anadolu Üniversitesi’nde 2021-2022 Akademik Yılı açılış dersi vermek ve Mütevelli Heyetinin aldığı karar doğrultusunda Fahri Doktora Unvanı almak üzere Ankara üzerinden Eskişehir’e karayolu ile hareket eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eskişehir temasları çerçevesinde Sivrihisar’a gitti.

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı açıklamada, “Kıbrıs’ta çok şehitler verdik, çok bedeller ödedik. 60 yıldır Kıbrıs Türk halkının devleti vardır. 60 yıldan sonra Kıbrıs Türk halkı kendi devletinden asla vazgeçmez” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Sivrihisar halkına gösterdikleri ilgiden ve yakınlıktan dolayı teşekkür de etti.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerine ziyaretler yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının her zaman Anadolu ve Anavatan Türkiye ile yakın ilişkiler içerisinde olduğunu ve mücadele yıllarında Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu hatırlattı.

Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan’da Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde KKTC olarak yola devam ederken hak ve çıkarları, ulusal çıkar ve milli menfaatleri korumak adına gelecek nesillerin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, yeni nesillerin de aynı duygularla yetişerek Türkiye ve KKTC arasındaki karşılıklı sevginin ve muhabbetin hiçbir zaman azalmamasını, sosyal medya ve iletişim imkânlarından yararlanarak aramızdaki gönül bağının daha da artmasını temenni etti.

Bölgede barışın ve istikrarın sürmesi için Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde ortaya konan Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki egemen eşit devletin iş birliği politikasının saygı görmesini beklediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum-Yunan ikilisinin Ege ve Doğu Akdeniz’de KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’ni rahatsız edici yanlışlar yaptıklarını belirtti.

Federasyon ve Rumlarla ortaklık cumhuriyetinin Kıbrıs Türk halkının AB içerisinde yok olmaya sürükleyeceğini, AB üyesi olmamasından dolayı Türkiye Cumhuriyeti’nin Adadan çekilmesini sağlamanın hedeflendiğini anlatan Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ortaya konulan politikanın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklenmesinin önemine işaret ederek teşekkür etti.

Bir soru üzerine, deniz yetki alanlarını sararak Akdeniz’e çıkış yollarının ve aynı zamanda hava sahasındaki üstünlüğün engellenmeye çalışıldığı bir siyasetin söz konusu olduğunu belirten Tatar, “Sonuna kadar direneceğiz. Mücadelemizi, Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde veriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, tarihe bakıldığında Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman Rum egemenliğinde olmadığını dile getirerek, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak amacıyla geçmişte Kıbrıs Türklerine yapılan zulme de değindi. Kıbrıslı Rumların halen aynı hedefte olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Buna asla izin vermeyeceğiz. Kıbrıs’ta çok şehitler verdik, çok bedeller ödedik. 60 yıldır Kıbrıs Türk halkının devleti vardır. 60 yıldan sonra Kıbrıs Türk halkı kendi devletinden asla vazgeçmez” dedi.