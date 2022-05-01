Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tatar mesajında, “Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurulurken üstlendiği misyon, bugün Kıbrıs Türk üreticisinin hayatta kalmasına, ekmeği ile birlikte toprağına, üretimine ve en önemlisi geleceğine umutla bakmasına vesile olmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 79. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajı şöyle;

“Bundan tam 79 yıl önce 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kurulmuştur. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurulurken üstlendiği misyon, bugün Kıbrıs Türk üreticisinin hayatta kalmasına, ekmeği ile birlikte toprağına, üretimine ve en önemlisi geleceğine umutla bakmasına vesile olmuştur. Kuruluş serüveni, Kıbrıs Türk halkının yakinen bildiği 1930’lu yılların sonrasında baş gösteren hadiseler sonucu ortaya çıkan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurulduğu günlerde, ada topraklarının %15’ine sahip olan Kıbrıs Türk halkının, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunda kayıt altında %35 oranında toprak bütünlüğüne sahip olduğu da belirtilmiştir. Zor şartlar altında alın teri döken çiftçilerin ekonomiye katkısı küçümsenemez. Çiftçilerimiz, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin gerçek sahibidir.

Ayrıca 79 yıl önce siyasi varoluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk çiftçisi, bugün hem ekonomik hem de ülkemizde stratejik olarak ayakta kalma mücadelesi de vermektedir. Bugün dünyayı saran salgın vesilesi ile bir kez daha tarımın ve tarımsal üretimin ne denli önemli olduğu, gün yüzüne çıkmıştır. Sadece ülkemizde değil, dünyamızda da Covid-19 öncesi ve sonrası diye milat sayılacak günler yaşadık. Özellikle Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın ardından zirai ürünlerin tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, tarımsal ürünlerin arz güvenliği; çiftçimize ve tarım alanlarına sahip çıkmanın önemini bir kere daha hepimize hatırlatmıştır. Bu vesile ile de Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kuruluşuna katkı koyan M. Kemal Deniz, Behçet Mirata, Hüseyin Gültekin, Ali Rauf ve Bekir Naci’yi anarken, birliğin bu günlere gelmesinde emeği olan tüm yöneticilere ve çiftçilerimize en içten teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.”