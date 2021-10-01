Tatar: Kıbrıs Cumhuriyeti bir Rum devleti oldu

“Kıbrıs Türk ve Rum halklarının eşit kurucu ortaklığında 16 Ağustos 1960 tarihinde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, Rumların enosis hedefi 21 Aralık 1963 saldırılarından sonra silah zoruyla bir Rum devletine dönüştürülürken, Kıbrıs Türk halkı da bu cumhuriyetten dışlanmıştı. Rum devletine dönüştürülen bu cumhuriyetin, Anayasasının Rumlar tarafından değiştirilmesinin yanı sıra, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü olan 16 Ağustos 1960 tarihi de 1 Ekim olarak değiştirilmiştir. Bu da bize Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir Rum devleti olduğunu gösteren bir diğer gerçektir. Her yıl olduğu gibi bugün yine, Güney Kıbrıs’ta sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü adı altında törenler düzenlenecek, bu törenlere Yunanistan hükümeti adına Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos katılacak, Rum Milli Muhafız Ordusu’na bağlı askerler ile motorize birlikler ve savaş uçakları da resmigeçitte yer alacaktır. Tüm bunların ana hedefi de KKTC ile Anavatan Türkiye olurken, tahrik ve saldırganlık içeren bu tür eylem ve gösterilerin muhtemel bir anlaşmayı dinamitlemek amacı taşıdığını da belirtmekte yarar vardır. New York’ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığım görüşmede Kıbrıs’ın gerçeklerine dikkat çekerken, egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerimizi tekrarlamış, Rum tarafına da anlaşmaya yönelik olarak diyalog çağrısında bulunmuştum. Ama ne var ki Rum tarafı, her zaman olduğu gibi uzlaşmaz tutumunu sürdürmüştür. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, New York öncesi ve sonrasında bizlere kuruluş tarihini bile değiştirdikleri “1960, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönelim” çağrısında bulunurken, hedeflerinin halkımızı Rum devletine dönüşen bu cumhuriyete yama yapmak olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kıbrıs’ta yaşanan gerçekler ortadadır ve 1960’a geri dönmek mümkün değildir. Anlaşmanın tek yolu ise, egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerimizdir. Bu önerimizden de geri adım atacak değiliz.”