ABD’de tüm çabalar sonuç vermedi: Salgın istenen seviyeye gerilemedi

Aşılama ve haftalık test gibi zorunlulukların çoğu iş yeri ve resmi kurumlarda uygulanmasına rağmen, ABD’deki COVID-19 vakalarında, aşı olmayanlar yüzünden beklenen düşüşün yakalanamadığı belirtildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Maine Eyalet Direktörü Dr. Nirav D. Shah, gazetecilere verdiği demeçte, COVID-19 vakalarında bazı iyileşme belirtilerine rağmen hastaneye yatışlardaki yoğunluğun hala ciddi seviyede olduğunu söyledi.

Solunum cihazına bağlı hastaların çoğu aşısız

Dr. Shah, yaklaşık 1,4 milyonluk nüfusa sahip eyalette, temmuzda COVID-19 tedavisi için solunum cihazına bağlı 4 hasta bulunurken, eylülde bu sayının 40’ın üzerine çıktığını ve bunların çoğunun aşısız olduğunu ifade etti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Maine’de ağustosta 32 olan COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı da aşılama çalışmalarına rağmen eylülde 90’a çıktı.

Halk sağlığı uzmanları tarafından, ABD’nin daha soğuk olan Massachussets, Vermont, Montana ve Alaska gibi kuzey eyaletlerinde COVID-19’un Delta varyantının özellikle aşılanmamış kişiler arasında yayılma hızını artırdığı kaydedildi.

Montana’da yoğun bakım ünitelerinde yüzde 150 doluluk

Eylül ayında havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kuzey bölgesinde kalan Montana eyaletinde, COVID-19 hastaları nedeniyle yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının yüzde 150’ye çıktığı duyuruldu.

Acil servis doktoru Jamiee Belsky, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluğun “2020 kışında görülen rekoru kırdığı”, yer kalmadığı için bazı hastaların koridorlarda tedavi edilmeye çalışıldığı bilgisini paylaştı.

COVID-19 vakalarındaki artış restoran işletmecilerini zora soktu

COVID-19’un Delta varyantı nedeniyle son 3 ayda vaka sayılarını yeniden yükselmesi, ABD’de ayakta durmaya çalışan restoran işletmelerine ikinci bir darbe vurdu.

Ülkedeki Ulusal Restoran Derneği (NRA) tarafından 7-15 Eylül arasında yapılan ankete katılan işletmecilerin yüzde 91’i son 3 ayda sektördeki maliyetlerin artmasından ve kazançlarının azalmasından şikayetçi oldu.

Ayrıca, restoran işletmelerinin yüzde 95’i, COVID-19 salgını nedeniyle gıda zincirinin kırılmasından dolayı menülerindeki bazı yemeklerin malzemelerini tedarik edemediklerini, yüzde 55’i ise gelecek 3 ay içinde işlerinin daha da kötüleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

NRA Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sean Kennedy, Amerikan Kongresine yazdığı mektupta, “Restoranların bugün hala yardıma ihtiyacı var. Onları maliyetli yeni yükümlülüklerle boğmak, yalnızca iyileşmeyi geciktirici bir etki yapacaktır.” ifadesini kullandı.