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Tatar: Kaynak akışı sağladık

26 Temmuz 2020
Ersin Tatar

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, ülke tarihinin en önemli salgın ve ekonomik sıkıntı dönemini yaşarken gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek,  ülkeyi karıştırmak, huzursuzluk yaratmak için değil halka hizmet etmek için uğraştıklarını söyledi.

Tatar,  kendi devletini kuran Kıbrıs Türkü’nün mutlaka bunun dünyada hak ettiği yeri almasını ve ekonomik kalkınmasını da başaracağını, halka güveninin tam olduğunu vurguladı.

Tatar, gerek iç gerekse dış koşulların, 11 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçimini, Devlete sahip çıkacak, Türkiye ile samimi diyalog geliştirebilecek, hidrokarbon ve Maraş konularında atılacak adımları engellemeyecek, ekonomiden ve ekonominin dış siyasetteki öneminden anlayan bir adayın kazanmasını zorunlu kıldığına işaret etti.

UBP’den verilen bilgiye göre, Ersin Tatar, Ortaköy’de bir grup vatandaşla bir araya geldi ve kendilerine hükümet çalışmaları ile ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili görüşlerini anlattı.

“BİRİLERİ KARALAMAYI MARİFET SAYIYOR”

Tatar, pandemi dönemi ile ekonomide atmayı planladıkları pek çok ileri adımı atamadıklarını belirtti ve şöyle konuştu:

“Ülke tarihinin en önemli salgın ve ekonomik sıkıntı dönemini yaşarken gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çok şey yaptık, yapıyoruz ama birileri bunları karalamayı marifet sanıyor.

Çok şükür pandemi sürecini birilerinin bir ay sonra 22 bin vaka olacak demesine rağmen 100’ün biraz üzerinde bir vaka sayısı ile başarı ile tamamladık.

Şimdi, tüm dünya gibi biz de açılım sürecine girdik ama birileri yine olumsuz propagandadan medet umuyor.

Bir kere daha söylüyorum; Onlar kadar biz de halkımızın sağlığını düşünüyoruz.

O nedenle 45 yataklı bir pandemi kliniğini hazırlıyoruz. 150’ye yakın solunum cihazımızı depolarımızda ihtiyat olarak tutuyoruz.  Yeni Girne Hastanesi’ni yapıyoruz. Lefkoşa’ya Anavatan Türkiye’nin büyük katkıları ile 500-600 yataklı çağdaş bir hastane yapmak için somut adımlar attık. İnşallah bu hastanenin projesi yakında ortaya çıkacak, temeli atılacak ve iki-üç yıl içinde bitirilecektir.”

“KAYNAK AKIŞI SAĞLADIK”

Hükümette kendilerinden öncekilerin bir protokol bile imzalayamadıklarını, kendilerinin 2 protokol imzalayıp ülkeye 3 milyar TL gibi önemli bir kaynak akışı sağladıklarını belirten UBP Genel Başkanı ve Başbakan Tatar, “Biz,  ülkeyi karıştırmak, huzursuzluk yaratmak için değil halka hizmet etmek için uğraşıyoruz. Halkımız bunun farkındadır. Gittiğimiz yerlerde gördüğümüz ilgi bunun kanıtıdır” dedi.

“EKONOMİK KALKINMAYI DA BAŞARACAĞIZ”

Ersin Tatar, kendi devletini kuran Kıbrıs Türkü’nün mutlaka bunun dünyada hak ettiği yeri almasını ve ekonomik kalkınmasını da başaracağını, halka güveninin tam olduğunu vurguladı.

Tatar, gerek iç gerekse dış koşulların, 11 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçimini, Devlete sahip çıkacak, Türkiye ile samimi diyalog geliştirebilecek, hidrokarbon ve Maraş konularında atılacak adımları engellemeyecek, ekonomiden ve ekonominin dış siyasetteki öneminden anlayan bir adayın kazanmasını zorunlu kıldığına işaret etti.

Tatar şöyle dedi:

“Ulusal Birlik Partisi birlik beraberlik içinde oldukça, bu Devlete gönülden bağlı olanlar bir araya geldikçe başkalarının hesabı tutmaz. Herkes bunu böyle bilsin. Dolayısı ile yapmamız gereken çok çalışmak ve yarınlarımız için doğru kararlar vermektir.”


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