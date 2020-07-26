Almanya’da apartmanın üstüne uçak düştü: 3 ölü

Almanya\u2019n\u0131n Wesel kentinde bir apartman\u0131n \u00fczerine k\u00fc\u00e7\u00fck u\u00e7ak d\u00fc\u015ft\u00fc. Kazada 3 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n\r\n\r\nPolis\u00a0u\u00e7akta bulunan 2 ki\u015fiyle \u00e7at\u0131 kat\u0131nda oturan bir bina sakininin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nPolis ayr\u0131ca Ultralight TL-96 tipi tek motorlu u\u00e7a\u011f\u0131n neden d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc konusunda hen\u00fcz net bir bilgi olmad\u0131\u011f\u0131, kazan\u0131n t\u00fcm y\u00f6nleriyle soru\u015fturuldu\u011funu bildirdi.\r\n\u0130tfaiyeden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada ise Marl kentinden kalkan u\u00e7a\u011f\u0131n Wesel'deki havaliman\u0131na indi\u011fi, Wesel'den tekrar hareketinin ard\u0131ndan havaliman\u0131na 2,5 kilometre mesafedeki bir apartman\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131na d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc ifade edildi.\r\n\r\nU\u00e7ak yak\u0131t\u0131n\u0131n etrafa yay\u0131lmas\u0131 nedeniyle \u00e7at\u0131 kat\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 ancak itfaiyenin m\u00fcdahalesi sonucu yang\u0131n\u0131n k\u0131sa s\u00fcrede s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc bilgisi payla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\nAlman medyas\u0131 ya\u015fam\u0131n\u0131 yitiren apartman sakininin 2 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011funun kazadan kurtuldu\u011funu yazd\u0131.\r\n