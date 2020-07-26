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Almanya’da apartmanın üstüne uçak düştü: 3 ölü

26 Temmuz 2020
Almanya'da küçük uçak düştü

Almanya’nın Wesel kentinde bir apartmanın üzerine küçük uçak düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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