Almanya’da apartmanın üstüne uçak düştü: 3 ölü

Almanya’nın Wesel kentinde bir apartmanın üzerine küçük uçak düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Polis uçakta bulunan 2 kişiyle çatı katında oturan bir bina sakininin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polis ayrıca Ultralight TL-96 tipi tek motorlu uçağın neden düştüğü konusunda henüz net bir bilgi olmadığı, kazanın tüm yönleriyle soruşturulduğunu bildirdi.