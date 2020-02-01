Tatar: Kabul edilebilir, onurlu ve yan yana yaşayan iki devlete dayalı bir anlaşmadan yanayız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, kabul edilebilir, onurlu yan yana yaşayan iki devlete dayalı bir anlaşmadan yana olduklarını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar İskele’de vatandaşlarla bir araya geldi.

UBP’den verilen bilgiye göre, toplantıda partililerine ve vatandaşlara seslenen Tatar, “Dörtlü koalisyon hükümetinden bir enkaz devraldıklarını” ifade ederek, ülke ekonomisinin gelişmesi için gereken çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

KIRŞAN

UBP İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan da Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıkacaklarını belirtti.

Kırşan, Yeni Erenköy Belediyesi bağımsız Başkanı Emrah Yeşilırmak’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başbakan Ersin Tatar’a destek vereceğini de açıkladı.

SANER

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de yaptığı konuşmada, UBP’nin enerjisinin bitmek tükenmek bilmediğini her geçen gün arttığını belirtti.

Saner, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden birincilikle çıkacaklarını, Cumhurbaşkanlığı makamına olması gereken şekilde UBP’nin Devlete sahip çıkan, halkı düşünen vizyonunun yansıyacağını, yaptıkları toplantıların, halkın ilgisinin, kamuoyu araştırmalarının bunu gösterdiğini söyledi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da İskele’nin gelişmesi için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Avrupa Parlamentosu’nda bir Yunan vekilinin Türk Bayrağını yaktığına atıfta bulunarak bu durumu protesto ederek kınadıklarını söyleyen Tatar, “Bizim bayrağımıza bu şekilde bir hakaret edilmesini, bizim özgürlüğümüz, bizim bağımsızlığımıza bizim güvenliğimize bu kadar şiddetli bir şekilde hakareti kınamak gerekiyor” dedi.

Kıbrıs’ta huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir anlaşmadan yana olduklarını ancak bunun için önce karşılıklı saygının şart olduğunun altını çizen Başbakan Tatar, “Bizim gösterdiğimiz saygıya karşı tarafın gösterdiği herhangi bir saygı yoktur” dedi.

“KKTC’NİN GELECEĞİ İÇİN KAZANMAMIZ LÂZIM”

Tatar, kabul edilebilir, onurlu yan yana yaşayan iki devlete dayalı bir anlaşmadan yana olduklarını yineledi.

KKTC’nin geleceği için Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmaları gerektiğini ifade eden Tatar, partinin bu güce, birlik ve beraberliğe sahip olduğunu söyledi.

Tatar, 4’lü koalisyon hükümetinden bir enkaz devraldıklarını dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladıkları mali ve ekonomik işbirliği protokol ile ülke ekonomisinin refahını yükseltmeye çalıştıklarını ifade etti.

Özel sektörde istihdamın teşvik edilmesinin önemine değinen Tatar, güçlü bir özel sektör yaratılması için çalıştıklarını kaydetti.

TÜRKİYE’DEN 170 MİLYON TL KAYNAK…

Türkiye’den aktarılan 170 Milyon Türk Liralık kaynak ile reel sektör ve altyapıya bir rahatlık getireceğini belirten Tatar, ülkenin kalkınmasının ve ekonomik anlamda gelişmesinin önemine değindi.

İskele’de konut sektörü ve turizmin geliştiğini vurgulayan Başbakan Tatar, bölgenin daha da gelişmesi için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.“Biz asla gelişmeye ve kalkınmaya karşı değiliz” diyen Tatar, Gazimağusa-İskele ve Yeniboğaziçi bölgelerini kapsayan imar planlarının daha kabul edilebilir, adaletli ve halkın kabul edebileceği bir plan haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Tatar, Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle birlikte KKTC devletinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade ederek, ülke makamlarının ulusal çıkarlarını koruyarak siyaset üretmesi gerektiğini dile getirdi ve partisinin bu vizyona sahip olduğunu vurguladı.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacak olan partisinin bir sonraki seçimlerde tek başına iktidara geleceği yönünde görüşünü de belirtti.