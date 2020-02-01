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Güney Kıbrıs’ta şüpheli Koronavirüsü vakası

1 Şubat 2020

Güney Kıbrıs’taki ilk şüpheli koronavirüsü vakasının, dün görüldüğü belirtildi; ancak Rum Sağlık Bakanlığı, vakanın koronavirüsü olma ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Çin’den dün Güney Kıbrıs’a gelen ve Güney Kıbrıs’ta daimi ikamet eden 22 yaşındaki Çinlide, dün Larnaka Havalimanı’nda yapılan Çinli yolculara yönelik incelemeler neticesinde, yüksek ateş belirlendiğini yazdı.

Bahse konu Çinlide yüksek ateşin tespit edilmesinin ardından, son günlerde yürürlükte olan  eylem planının devreye sokulduğunu yazan gazete, Çinlinin, daha ileri tetkik için Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti.

Çinliye yönelik tüm gerekli tahlillerin yapıldığını bu nedenden dolayı da korona şüphelisi olarak addedildiğini belirten gazete, Çinlinin, hastanede özel olarak düzenlenmiş odada tutulduğunu yazdı.

Gazete, Çinlinin, koronavirüsünün teyit edilmesine yönelik ilgili reaktiflerin, yetkili birimler tarafından henüz teslim alınmaması ancak gelmek üzere olmasına bağlı olarak hastanede tedavi altında kalacağını belirtti.

Bu arada, konuyla ilgili yeni açıklama yapan Rum Sağlık Bakanlığı, vakanın koronavirüsü olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

GÜNEY KIBRIS’TA A GRİBİ AKTİVİTESİ  

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Güney Kıbrıs’taki A gribi aktivitesinin zirveye yaklaştığını yazdı.

Gazete, her yıl Ocak ayının son günlerinden Şubat ayı sonuna kadar olan dönemde vaka sayısının artış gösterdiğine dikkati çekti.

Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Hizmetleri Müdürü Elizabeth Konstantinu, son hafta içerisinde grip vakalarında artış gözlemlendiğini, ciddi bir vakanın bulunmadığını ancak bu dönemin,  A gribine benzer olan ancak A gribi olmayan virüs aktivitesinin artış gösterdiği bir dönem olduğunun bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Konstantinıu doktorların, hastanelerin, özel hastanelerin, A gribi vakası tespit ettiği zaman bunu beyan etmesi gerektiğini de söyledi.

ANASTASİADİS-AKINCI PAZARTESİ GÜNÜ BİR ARAYA GELECEK

Fileleftheros gazetesi ayrıca Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, koronavirüsüne karşı alınacak önlemler için işbirliğinde bulunulması yöntemlerini ele almak için Pazartesi günü öğleden sonra bir araya geleceği haberine de yer verdi.

Alithia gazetesi haberi “Yeni Korona İçin-Anastasiadis-Akıncı Pazartesi Görüşüyor” , Politis gazetesi “Pazartesi Korona İçin Akıncı-Anastasiadis Görüşmesi” , Haravgi gazetesi ise “Korona Liderleri Aynı Masaya Getirdi” başlıklarıyla aktardı.



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