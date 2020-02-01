Dünya

ABD’den altı ülkenin vatandaşlarına daha seyahat sınırlaması

1 Şubat 2020
Nijerya'nın Lagos kentindeki Murtala Muhammed Havalimanı

ABD, Afrika’nın en kalabalık ülkesi Nijerya dahil altı ülkenin vatandaşlarına daha seyahat sınırlaması getirdi.

Nijerya, Eritre, Sudan, Tanzanya, Kırgızistan ve Myanmar vatandaşları belli vizeleri alamayacak. Bu ülkelerin vatandaşları turist olarak ABD’ye gidebilecek.

2018’de ABD’den göçmen vizesi alan Nijerya vatandaşlarının sayısı, aynı vizeyi alan diğer beş ülkenin vatandaşlarının toplam sayısının iki katı.

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, Trump yönetiminin bu kararı, söz konusu altı ülkenin ABD’nin güvenlik ve bilgi paylaşımı standartlarını karşılamaması nedeniyle aldığını söyledi.

Wolf, güvenlik standartlarını iyileştiren ülkelerin daha sonra listeden çıkarılabileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten yedi gün sonra; 27 Ocak 2017’de toplam yedi ülkeye seyahat yasağı getirmişti.

Trump, “Amerikan vatandaşlarını koruma” gerekçesiyle İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Venezuela ve Kuzey Kore vatandaşlarına vize yasağı getirdiğini açıklamıştı.

Nüfuslarının çoğu Müslüman ülkeler

Yasağa yeni dahil edilen altı ülkenin çoğunu, nüfuslarının çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu ülkeler.

Kırgızistan ve Sudan’da nüfusun çoğu Müslüman. Nijerya ve Eritre’de nüfusun yaklaşık yüzde 50’sini Müslümanlar oluşturuyor. Tanzanya’da da nüfusun önemli bir bölümü Müslüman.

Yeni yasak kapsamında Nijerya, Eritre, Kırgızistan ve Myanmar vatandaşları, ABD’de sürekli oturma izni hakkına kapı açan göçmenlik vizesi alamayacak. Sudan ve Tanzanya vatandaşları da ABD’de sürekli oturma izni veren Yeşil Kart çekilişlerine katılamayacak.

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, yeni yasakların turist ve iş insanlarıyla tedavi için ABD’ye gelecek kişileri kapsamayacağını söyledi.

 



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