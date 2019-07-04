Tatar: Hükümet yatırımcıyı destekleyecek

Başbakan Ersin Tatar, Hükümetin her zaman yatırımcıyı destekleyeceğini, çünkü ülkenin yatırımlarla kalkınacağını söyledi.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başkent Lefkoşa’da yenilenebilir enerji ile ilgili yeni bir yatırım şirketinin açılışında konuşan Tatar, böylesi bir yatırımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yenilenebilir enerji kullanımının gittikçe yaygınlaşmakta olduğuna dikkat çekti.

Yenilenebilir enerji kullanımı ile maliyetlerin düştüğünü ve bunun çevre dostu bir uygulama olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, “Dolayısıyla beleş olan güneş enerjisinden yararlanmak gerekir” diye konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişebilmesi için Türkiye’den deniz altından kablo ile getirilmesi düşünülen elektriğin önemine de vurgu yaptı.

Başbakan Tatar, şöyle konuştu:

“Kablo ile elektrik Türkiye’den gelecek. Çünkü bu olduğu takdirde, güneş enerjisi ile yaptığınız yatırımlar daha kolay yayılacak. Elektrik kurumunun belli yatırımları vardır, bu işin yedeği de olmalıdır. Bu nedenle kablo ile elektriğin gelmesi ile bu işler daha da yaygınlaşacak. Geleceğin sektörü budur. Biz her zaman yatırımcıların yanındayız. Sizin sıkıntılarınızın aşılması için Hükümet olarak gerekli çalışmaları yapma durumundayız. Sizlerin teminatı bizleriz çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yönetirken yatımcımıza da sahip çıkacağız. Ülkeye sahip çıkanın arkasında olacağız. Biz bu tür yatırımcıların hep yanında olmayı sürdüreceğiz.”

Başbakan Tatar, yatırımcının kazandığı oranda vergi verdiğini bu nedenle herkesin işlerinin yolunda gitmesini istediklerini sözlerine ekledi.

İşletmenin sahibi Barış Tilki, açılışta yaptığı kısa konuşmada, yatırımın önemine işaret ederek Hükümetin yatırımcıların önünün daha da açılması için çalışacağına olan inancını dile getirdi.