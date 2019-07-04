Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı”nı madde madde görüştü.

Bugün Jale Refik Rogers başkanlığında saat 13.30’da toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı”nı bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, toplantıya, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

Komite toplantısında davetli olarak ise, Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Başsavcılık’tan yetkiler ile Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Abidin Akbirgün, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Klinik Psikoloğu Sinem Ceral Yiğit, Avukat Feyzi Hansel ve Yard. Doç Dr. Nurcan Gündüz hazır bulundu.