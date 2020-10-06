Tatar: Halkımız perşembe sabahından itibaren sahile gidebilecek

Erdoğan, “Maraş’ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Her türlü desteği vermeye hazırız” dedi. Tatar da perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş’ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını açıkladı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyeti kabul etti. Erdoğan, Tatar ile görüşmesi sonrası ‘KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Merasimi’ne video konferansla bağlandı

Türkiye için Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutunun olduğunu belirten Erdoğan, “Birincisi Türkiye’nin kıta sahanlığındaki haklarının korunması, ikincisi de Kıbrıs Türk halkının Ada’nın etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesidir” dedi.

“Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir” ifadesini kullanan Erdoğan’ın açıklamalarının devamında öne çıkan başlıklar şunlar:

“Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Doğu Akdeniz Konferansı’nda da Kıbrıs Türkü mutlaka hak ettiği şekilde temsil edilmelidir.

KKTC’yi siyasi ve ekonomik olarak küresel sistemin eşit ve onurlu bir üyesi haline getirene kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız.

Maraş’ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız.

Maraş’ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir. Maraş’ın sahil şeridini halkın istifadesine sunma kararını sonuna kadar destekliyoruz.

(Maraş) Hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır.

KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır.

Türkiye’nin siyasi, diplomatik ve askeri gücünün de desteğiyle Kıbrıs’ta artık eskilerin ‘zor oyunu bozar’ dediği yere doğru gidiyoruz.”

‘Maraş meselesini milli bir dava olarak görüyoruz’

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da yaşanan yeni gelişmeyi duyurdu. Tatar, perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş‘ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını açıkladı. Tatar, şunları söyledi:

“Halkımız perşembe sabahından itibaren sahile gidebilecek. Maraş meselesini milli bir dava olarak görüyoruz. Herkesi bu milli davaya sahip çıkmaya davet ediyorum.”