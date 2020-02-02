Kıbrıs

Tatar, Güvercinlik’te halkla buluştu

2 Şubat 2020

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, kitle toplantıları çerçevesinde bugün de Güvercinlik’i ziyaret ederek, bölge halkıyla bir araya geldi.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bazı bakanlar, Milletvekilleri, bölge belediye başkanları ve çok sayıda yetkilinin katıldığı ziyarete, yöre halkı da büyük ilgi gösterdi.

Etkinlikte ilk olarak konuşan UBP Güvercinlik Örgüt Başkanı Bülent Bebek, Başbakan Ersin Tatar’a çıktığı yolda destek belirterek, ”İşte liderimiz, işte Cumhurbaşkanımız,işte Ersin Tatar” dedi.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de ”gönlümüz bir, Anavatanımız bir” sözleriyle başladığı konuşmasında, amaçlarının KKTC’yi yaşatmak olduğunu vurguladı ve 26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Genel Başkan Ersin Tatar’ı saray’a yollamak arzusu içinde olduklarını kaydetti.

UBP Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran da konuşmasında, 26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, ilk turda biteceğine inanç belirterek, bu süreçte birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkati çekti.

UBP Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner de etkinlikte yaptığı konuşmada, gördüğü ilgi karşısında çok mutlu olduğunu belirterek, ”ne mutlu bize ki böyle bir tabana sahibiz”dedi.

Saner, KKTC’yi yaşatmak için and içen Ulusal Birlik Partisi’ne halkın verdiği desteğin asla unutulmayacağını dile getirerek, “gelecek UBP ile gelecek, gelecek Cumhurbaşkanı adayımız ile gelecek, gelecek yine bizimle gelecek” şeklinde konuştu.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar da halka hitaben yaptığı konuşmasında, önemli bir yola çıkıldığını ve 26 Nisan’daki bu yarışı kazanmak için herkesin elinden geleni yapmakta olduğunu belirterek, herkese gönülden teşekkür ettiğini belirtti.

Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanlığı makamının ülke için büyük önem taşıdığını bu nedenle de kendisinin ülke menfaati için aday olmaya karar verdiğini söyleyerek, Rauf Raif Denktaş, Derviş Eroğlu’ndan sonra şimdide kendisinin UBP adına aday olmasından büyük onur duyduğunu ifade etti.

UBP’nin ülkenin her köşesinde hizmet vermiş bir parti olduğunu anımsatarak, Güvercinlik’te de kırsal kesim arsası dağıtımı, çim saha yapılması gibi çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Tatar, birlik ve betaberliğin sürdürülmesi halinde bu çalışmaların daha da ilerilere taşınabileceğini belirtti.

Tatar, bu yarışı kazanarak UBP’nin daha da güçleneceğini söyledi.

Başbakan Tatar, hem ülkeye sahip çıkma hem de ekonominin kalkınması için bu yarışı kazanmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi ve ”gelecek bizimle gelecek, gelecek UBP’yle gelecek, gelecek KKTC’nin güçlenmesiyle gelecek” dedi.

Konuşmasında Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Tatar, Doğu Akdeniz’deki önemli gelişmeler sayesinde KKTC’nin öneminin daha da arttığına vurguladı.



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